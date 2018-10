El presidente de Boca, Daniel Angelici, asumió ayer haber sido uno de los principales promotores de la llegada de Jorge Sampaoli a la Selección Argentina. “Tan convencido estaba que, en un momento, lo fui a buscar para que venga a dirigir a Boca, antes de lo de la Selección”, contó. El también vicepresidente primero de la AFA se refirió al hecho de que todavía no haya sido designado el sucesor del técnico casildense en el equipo nacional. “Cuando las cosas no salieron bien en Rusia lo primero que le dije a Tapia fue que no nos apuremos”, explicó, ratificando la decisión de esperar al menos hasta fin de año para designar a un nuevo entrenador. Angelici también hizo referencia a lo que perdió el fútbol argentino con la muerte de Grondona: “Julio era muy respetado fuera de nuestro país. Argentina, sin él, perdió un lugar en el fútbol internacional importantísimo, que no creo que lo podamos recuperar en unos años”.