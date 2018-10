El Congreso de diputados de España aprobó ayer una moción que pide la renuncia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por no haber defendido “con diligencia” al juez Pablo Llarena, quien investiga el proceso separatista catalán. “El Congreso de los Diputados exige la inmediata dimisión de la ministra de Justicia e insta al Gobierno, en el caso de que no lo haga, a que el presidente proceda a su cese”, reza la propuesta. La moción, que fue aprobada con 166 votos a favor y 91 en contra, fue presentada por las formaciones de derecha Partido Popular (PP) y Ciudadanos; y contó con la abstención del izquierdista Podemos. Delgado afirmó, dos meses atrás, que el ministerio no defendería al juez Llarena en la demanda que recibió por parte de dirigentes independentistas. En respuesta, PP y Ciudadanos exhortaron a la ministra a comparecer hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso para responder por aquella medida y por la difusión de una conversación grabada en 2009, en la que se escucha a Delgado conversando con el ex comisario de Policía José Manuel Villarejo, acusado de liderar una presunta red dedicada a la extorsión de políticos y empresarios. Hasta el momento son dos los ministros que dimitieron desde la asunción del gobierno de Pedro Sánchez. En junio dejó el cargo la ministra de Sanidad Carmen Montón por supuesto plagio de su máster, y días después dimitió Máxim Huerta, ministro de cultura, quien dejó su puesto a sólo seis días de haberlo asumido.