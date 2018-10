El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, rechazó las acusaciones de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien lo acusó de ser operador judicial de Cambiemos, y retrucó que ella mezcla “todo” y busca herirlo: “Realmente, (Carrió) podría averiguar quién soy. Me pone en un lugar donde quiere herirme estigmatizándome, me hace daño pero más me duele por mis hijos”, se victimizó Angelici quien, por otro lado, negó trabajar para el gobierno de Mauricio Macri. Ante la consulta de la prensa sobre las acusaciones de intervenir en el Poder Judicial que reiteró Carrió en su contra, Angelici respondió que Macri “nunca” le pidió que “interviniera” en la Justicia y describió al Presidente, de quien es “amigo personal”, como un “convencido de la división de poderes”. “No conozco los tribunales. Soy abogado, tengo amigos que son jueces y fiscales, eso no es un delito. Cuando me dicen ‘operador’, yo los miro y me río”, subrayó. También negó mantener vínculos con el Gobierno: “Estoy alejado totalmente. Me parece que uno tiene que aportar desde donde le toca. Tengo que tratar de mejorar el fútbol argentino”.