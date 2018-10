El gobernador de Sante Fe, Miguel Lifschitz, confirmó que no firmará la adenda del Consenso Fiscal que busca imponer el presidente Mauricio Macri a las provincias. “Hemos tomado la decisión de no firmar este segundo Consenso” porque “hay puntos con los que no estamos de acuerdo”, indicó el mandatario en referencia a la intención presidencial de gravar con el impuesto a las ganancias a cooperativas y mutuales y eliminar las transferencias del fondo sojero. Lifschitz le sugirió a Macri “no tensar la soga” de la paciencia social ante la recesión y el ajuste. En el caso de la soja, dijo que "Santa Fe aportará 90.000 millones de pesos en concepto de retenciones y no recibirá nada" y estimó la pérdida por los subsidios al transporte en 5.000 millones de pesos.