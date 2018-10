La alianza Cambiemos ratificó ayer su dominio absoluto del Consejo de la Magistratura de la Nación con la elección del radical Juan Pablo Mas Vélez como representante de los abogados porteños. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, íntimo amigo del operador macrista Daniel Angelici, se impuso con 3130 votos, casi un 30 por ciento del total, y asumirá en noviembre en lugar de la también macrista Adriana Donato. Cambiemos ya se había impuesto el viernes último en la elección del consejero por los abogados del interior del país, resultado que quedó en la mira de la Cámara Electoral por la fusión fuera de los plazos previstos de las listas que respondían a Angelici y al radical Ernesto Sanz para evitar una derrota ante la que reunió a peronistas, kirchneristas e independientes.

El Consejo es un organismo clave para el gobierno de Mauricio Macri, que hizo de los manejos del Poder Judicial una política de Estado. Su función es seleccionar ternas de jueces para elevar al Poder Ejecutivo y promover juicios políticos contra magistrados, herramienta que Cambiemos suele utilizar contra quienes no se pronuncian en línea con sus conveniencias. Siete de sus trece miembros surgen de la dirigencia política (tres por cada cámara del Congreso, uno por el PEN), de los cuales la mayoría vota en sintonía con el Gobierno y no renuevan sus cargos en 2018. Los otros seis (tres jueces, dos abogados, un académico) se terminaron de renovar ayer.

Más Vélez, que ya había representado a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, encabezó la lista “Cambio pluralista”. El consejero suplente electo es el legislador porteño Diego Marías, formateado en Franja Morada y ahora en el bloque Pro. La alianza UCR-Pro reemplazó esta vez a la que los macristas mantenían con Jorge Rizzo, ex titular del Colegio Público de Abogados. El segundo lugar, con 2576 votos, quedó precisamente para la alianza que la agrupación de Rizzo, Gente de Derecho, entabló con el colegio de abogado de los grandes estudios porteños, y que llevó como candidato a Horacio Erbes. Tercero (2397 votos) quedó “Bloque Constitucional”, también oficialista, que integraron el ex consejero Alejandro Fargosi y Yamil Santoro. Por último se ubicaron las dos listas que no incluyeron macristas en sus filas: “Compromiso con la Constitución”, encabezada por Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner, consiguió 1487 votos, y “Encuentro de Abogados”, de Patricia Vescio, con la consigna “Ni a los partidos ni a los lobbys”, sumó 940 sufragios. Votaron 10.530 abogados.

En los meses previos se eligieron otros seis consejeros. En relación a la composición vigente, el oficialismo ganó una plaza en la elección del representante de los académicos ya que quien ingresará, Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora, cercano a Angelici, reemplazará a Jorge Candis, que supo apoyar la kirchnerismo y luego fue oscilante. Los jueces que ganaron bancas en el consejo son Ricardo Recondo, camarista civil antikirchnerista, Juan Manuel Culotta, juez de Tres de Febrero que por sus vínculos con los abogados de Macri fue impulsado como subrogante en el juzgado electoral de La Plata y Alberto Lugones, de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados, que podría ser el más disidente entre ellos.

El viernes pasado, en tanto, la marplatense Marina Sánchez Herrero fue electa en representación de los abogados del interior del país, aunque el resultado podría ser revisado por la Cámara Electoral. Cambiemos iba con dos listas a esa elección, una referenciada en Angelici y la otra en los radicales Sanz y Enrique “Coti” Nosiglia. Ante el crecimiento de “Compromiso con la Constitución”, que llevaba como cara visible a Bienvenido Rodríguez Basalo, la jugada oficialista fue intentar fusionar sus dos listas afines. El abogado cordobés Luis Quassolo, que secundaba a Sánchez Herrero, le hizo saber a sus seguidores que Sanz lo llamó para decirle que por pedido de Macri debía dejar la lista. “Yo le dije que me parecía que el Presidente debería dedicarse a otras cosas y que me sorprendía que le preocupara tanto esto”, contó a PáginaI12. Lo concreto es que Quassolo se bajó y su lugar lo ocupó Matterson, otro alfil de Angelici. La fusión les garantizó el triunfo y un lugar más en el Consejo.