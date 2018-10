“Las tarifas son inconstitucionales porque son injustas”, consideró ayer el ex juez de La Plata, Luis Arias, al cuestionar el aumento en la tarifa del gas y la compensación a las distribuidoras en 24 cuotas dispuesta por la Secretaría de Energía. “En 2016 éramos cincuenta los jueces que íbamos contra los tarifazos, hoy no hay ni uno. Cualquier juez que se ponga contra los tarifazos se pone en la mira del gobierno inmediatamente”, lanzó el ex magistrado que fue desplazado de su cargo. Arias asegura que su remoción fue una represalia del gobierno “por suspender tarifas, por intervenir en el conflicto docente y por pública visibilidad”. El ex funcionario judicial consideró que “la tarifa no es una mercancía”. Anteayer el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció al secretario Javier Iguacel por abuso de autoridad.