Marcos Esnal, María Laura Collado, Diego García y Giannino Di Ciaul darán a partir de mañana, los viernes, de 18 a 20, y de forma quincenal, un taller de lectura titulado “Yo sabía que usted no sabía”, en la Alianza Francesa de Rosario (San Luis 846). La actividad cuenta con el auspicio de la institución citada, de la Secretaría de Extensión y de Relaciones Internacionales de la Facultad de Psicología. Argumento: "En su artículo ¿Lacan? ¡Qué me importa!", Jean Allouch relata la siguiente historia: “Un loco, un día, va a ver a su psiquiatra. -Hay -le dice con el tono seguro de alguien que sabe de qué habla-, mil maneras de tratar la locura, pero una sola es la buena. - Ah bueno -interroga el psiquiatra sorprendido-, ¿cuál? -¡Yo sabía, responde el loco, que usted no sabía!". La invitación es para “comenzar a transitar un recorrido por el poder no-saber del psicoanalista respecto de su único asunto, la locura, a partir de la lectura de artículos de J. Allouch (aún inéditos en español, pero ya traducidos para el caso), Raquel Capurro, Diego Nin, Gonzalo Percovich, Jacques Lacan”. Comienzan con la práctica de Presentación de enfermos a partir del texto "Georges Lánteri-Laura", de J. Allouch. Una vez inscriptos, en [email protected], les llegará el material en español.