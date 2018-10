Dirigentes de la Uocra Rosario se reunieron con los concejales de la comisión que preside Fernanda Gigliani (en la foto). El tema central fue la crítica etapa que atraviesa la actividad de la construcción en la ciudad y la necesidad de que las tramitaciones de obras públicas y privadas no sufran en el Concejo demoras injustificadas. “Les preocupa el freno que viene teniendo la actividad, lo que sin dudas impactará negativamente en el sostenimiento de los puestos de trabajo. Está claro que la industria de la construcción puntualmente, ha sido una de la más perjudicada con el fenomenal ajuste producido por el gobierno nacional, tanto la suspensión de obras, como por la eliminación del fondo sojero, que se coparticipaba a provincias y municipios, con la finalidad también de aplicarlo a obras de infraestructura”, planteó Gigliani. En la nota que sirvió de solicitud para la reunión, los trabajadores apuntaban a que en el Concejo, se encontraba demorado el tratamiento de algunos permisos y autorizaciones de obras, pero se les aclaró - con información estadística- que eso no sucedía y que el cuerpo colegiado, salvo proyectos excepcionales, era muy expeditivo, si se tomaban en cuenta el tiempo transcurrido desde que comenzaba su tramitación en el Departamento Ejecutivo, hasta que el Concejo lo trataba. “Se les entregó un informe de la comisión, desde que estoy a cargo de su presidencia, donde se puede fácilmente observar, que no hay expedientes que estén varados en la comisión”. La concejala agregó: “Puede que en algunas ocasiones determinados proyectos no encuentren consenso, pero la verdad es que se vienen aprobando numerosos expedientes, que significan otras tantas obras en la ciudad”. En ese sentido, hoy se aprobarán en el recinto seis proyectos de edificios en Propiedad Horizontal que involucran miles de metros cuadrados de construcción. El otro planteo que hizo la Uocra tenía que ver con modificar el código urbano para incrementar el límite en la altura de las edificaciones, y en esto no todos los concejales coinciden. “También hay constructoras que descreen que esa medida aporte una salida a la crisis”, concluyó Gigliani.