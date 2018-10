“No te abraces a la RAE”, “Gracias a la provocación feminista estamos acá”, “Al patriarcado lo hacemos concha”, “El feminismo es nuestra heroína, lo que nos hermanó, nos salva y empodera”, dispara en las emisiones de Todes su conductora Belén Valenzuela. Este ciclo de trece programas feministas de media hora de duración cada uno, que propone la Universidad Nacional de La Plata, se puede ver en Facebook –TV Universidad–, Instagram y en el canal de YouTube. Los primeros cuatro temas que abordaron fueron lenguaje inclusivo, patriarcado, feminismo e identidad de género. “Los elegimos intentando pensar cuáles son las herramientas que nos faltan para abordar discusiones”, señala Nadia Portillo, la productora. Sin embargo hay una cuestión que les preocupa y mucho, porque desde la primera emisión recibieron ataques de forma sistemática, sostenida y violenta, en redes sociales y en algunos medios de comunicación, como el programa de radio El Angel, de Baby Etchecopar (recientemente imputado por discriminación en contexto de violencia de género), donde no solo se burlaron del lenguaje inclusivo sino que pusieron en cuestión la formación de la conductora. Además hubo expresiones machistas y cosificadoras contra Nadia y Belén, como que “el único mérito de la conductora es tener un buen cuerpo” y que por eso “está en pantalla”.

El lunes 1º de octubre la producción de Todes convocó a juntarse en las escalinatas del rectorado de la UNLP junto a otros espacios feministas, colectivas radiales de La Plata, trabajadoras de prensa, la Federación Universitaria de La Plata y más para repudiar los mensajes misóginos y el hostigamiento que está circulando en torno a este programa feminista.

Desde TV Universidad señalaron “que esta ofensiva autoritaria contra el canal de la UNLP tiene un objetivo burdo y notorio que consiste en desprestigiar a la universidad pública, para atacar finalmente a la educación pública, tan bastardeada por cierta dirigencia, medios y corporaciones en los últimos años en el país”.

Todes continúa alimentando sus contenidos con el mismo dinamismo y creatividad de siempre. Su propósito de abrir debates, profundizar conocimientos, interpelar a las audiencias y reflexionar sobre los fenómenos transformadores de cada época continúa sin alterarse ante estos embates machistas. “Y por sobre todo, enfrentar la intolerancia en cada una de sus formas es una misión fundamental de un canal universitario”, apuntan.

En Todes, las secciones “Momento redes” y “Mi feminista favorita” recopilan material que circula en redes sociales y el ciclo centraliza. “Hay videos, canciones, comentarios y gente muy piola haciendo contenido feminista entretenido, por eso tomamos la decisión de reproducir eso que da vueltas en el ciberespacio”, cuenta Belén. En el “Informe especial” se debate una temática determinada y de actualidad. “La idea de ese formato es abordar temas de forma más educativa, por ejemplo cuando hablamos de identidades disidentes decidimos que era importante explicar que los términos identidad de género y orientación sexual no son lo mismo”, explica Nadia.

¿Cómo dan esta pelea en este contexto de ajuste en las universidades y en la educación pública?

Nadia: –Yo arranqué a formarme en 2011, la universidad era muy distinta a lo que vemos hoy, todo el tiempo te encontrabas con la apertura de nuevos edificios, nuevos laboratorios, la inversión constante en proyectos de extensión y voluntariado. Eso hoy no pasa. Nos encontramos en un contexto de lucha no sólo porque queremos que les docentes perciban un salario digno sino que también vemos la necesidad de invertir en un presupuesto que permita la apertura de becas que contengan a estudiantes que no pueden bancarse toda la carrera sin esa ayuda económica. En este contexto de crisis la respuesta siempre es unidad y organización. El movimiento que más consenso viene logrando es el feminismo, que avanza, pelea y da la discusión acompañando y siendo parte de cada marcha de les docentes y trabajadores. La batalla que venimos dando en la calle o en cada espacio que nos toca habitar es contra reloj porque no podemos permitir que a les pibes les falte un plato de comida, no podemos permitir que saqueen nuestros recursos y endeuden el futuro del país. El fin es la búsqueda de equidad, de más democracia, de igualdad que a fin de cuentas es lo que también busca el feminismo.

¿Qué las impulsa y estimula en este clima de marea verde?

Belén: –El clima de marea verde viene acompañado de sororidad, porque puede ser que yo no tenga algún problema pero si a vos, hermana, te está pasando algo yo te voy a escuchar, apoyar y defender. En este contexto no nos da lo mismo que sigan muriendo compañeras por abortos clandestinos, eso es lo que nos impulsa para seguir construyendo cada espacio que sirva para apostar a la liberación de las mujeres. A nosotras nos toca dar la batalla desde la comunicación, nuestros sueños tienen que ver con poder visibilizar las voces de quienes fueron silenciades. El clima de marea verde nos da coraje, ver a tantas pibas llevar el pañuelo verde y luchar por una causa como esta nos invita a seguir adelante.

¿Cómo vibra este latido feminista en la Universidad?

Nadia: –El feminismo es transversal, no puede ser leído como una esfera aparte. Entendemos que tanto machismo como feminismo están presentes en nuestra universidad. Cuesta mucho desarraigar el patriarcado de las instituciones, sobre todo de aquellas que llevan muchos años de historia contada por los patriarcas, por eso nos da gusto que se empiece a hablar de estos temas.

La UNLP tiene un recorrido en defensa de los derechos humanos, la libertad de las personas y su derecho a elegir. Ya en 2010 se había pronunciado a favor del Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En 2012, se declaró libre de discriminación por expresión e identidad de género, cuando sus autoridades aprobaron la resolución de Identidad de Género Autopercibida en el ámbito académico y en todas sus dependencias administrativas. En 2016, se aprobó el Programa y un Protocolo de Actuación ante Casos de Violencia de Género que busca evitar cualquier tipo de discriminación que excluya o estereotipe a las personas por su género, identidad de género u orientación sexual. Y todxs sus trabajadorxs no docentes que inscriben a lxs ingresantxs reciben capacitación para garantizar que cada persona sea inscripta con su identidad de género autopercibida.