Ya puede aspirar al título de El Hombre Incansable de Hollywood: el próximo 14 de diciembre se estrenará La Mula, película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood en la que compartirá cartel con figuras como Bradley Cooper, Dianne Wiest, Laurence Fishburne, Andy García y su propia hija, Alison Eastwood. En el film, el realizador de 88 años encarna a un veterano de la Segunda Guerra que, quebrado económicamente, se dedica a introducir drogas en Estados Unidos para un cartel mexicano. La película se basa en una historia real publicada por The New York Times, The Sinaloa Cartel’s 90-Year-Old Drug Mule.