Juan Martín Del Potro (foto) afirmó que está sufriendo con un virus y revisando su salud “cada hora”, tras lograr ayer su pase a la tercera ronda en el torneo de Shanghai. El tandilense, cuarto jugador del mundo, perdió el domingo la final del Abierto de China, en Beijing, ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, revelando después que no se encontraba bien. Tres días después, el tenista de 30 años parece no haberse recuperado, pero pese a todo derrotó en segunda ronda de Shanghai al francés Richard Gasquet, por 7-5, 7-6 (9-7). Con mucha tos en su rueda de prensa posterior, Del Potro afirmó: “No fue fácil para mí jugar, hice lo que pude. No corrí mucho”.

“Por supuesto, me gustaría encontrarme mejor, primero por mí mismo, y después para poder jugar bien al tenis, pero será difícil ya que no me estoy tomando el tiempo para poder recuperarme al cien por cien”, añadió.

Del Potro explicó que había decidido retirarse en la semifinal del sábado en China contra Fabio Fognini, pero el italiano lo hizo antes por una lesión de tobillo. “Estoy en Asia y quiero jugar tenis aquí, pero tampoco quiero poner en riesgo mi salud. Voy viendo cada hora cómo me voy sintiendo”, añadió Del Potro, que juega en la siguiente ronda contra el croata Borna Coric en Shanghai. “Tuve suerte al poder ganar, pero mañana será un día diferente. Si paso una buena noche y tengo una buena recuperación mañana por la mañana, tal vez me sienta un poco mejor para el partido por la noche y poder jugar un mejor tenis”, concluyó.