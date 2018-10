Elisa Carrió volvió a chicanear al presidente Mauricio Macri. Minutos antes de acompañarlo durante un acto en el CCK, dijo que sólo volverá a amigarse con él “cuando lo saque a (el ministro de Justicia, Germán) Garavano” de sus funciones. La Coalición Cívica de Carrió ya había roto la “tregua” en Cambiemos al confirmar que están trabajando en el pedido de juicio político al ministro de Justicia.

“Voy a amigarme con el Presidente cuando me saque a Garavano", fue la breve declaración con que la líder de la Coalición Cívica pidió el apartamiento del titular de la cartera judicial, a menos de dos semanas de una interna en Cambiemos que se había considerado cerrada.

A pesar de que los embates de Carrió contra Garavano datan de varios meses, el pico más alto tuvo lugar la semana antepasada cuando el ministro se consideró que “nunca puede ser bueno que un ex presidente esté detenido”. La diputada interpretó que ese mensaje aludía a Cristina Kirchner y anunció que pediría un juicio político contra el funcionario.

Luego de ventilada la disputa, la reacción de Macri fue respaldar a su ministro. Y la respuesta inmediata de Carrió fue seca: “Perdí la confianza en el Presidente”, lanzó.

Hoy, tras las palabras de la diputada en el CCK, el mandatario intentó mostrarse conciliador. "Sentimos que este no es solo un sentimiento del gobierno, sino de Cambiemos, por eso la doctora Carrió ha viajado por todo el país", afirmó Macri, al encabezar la presentación del programa Argentina Exporta.

"Estoy bien con Macri, salvo obviamente la diferencia en materia de impunidad que creo que se va a ir resolviendo", redobló la apuesta Carrió en declaraciones radiales tras el acto. "Yo no le pedía el Presidente que le pida la renuncia, yo le pido la destitución por juicio político", intentó aclarar.

La diputada remarcó que "es la facultad que tiene un parlamentario". Consultada respecto de las críticas puntuales que tenía respecto de Garavano, la chaqueña se quejó de que "hubo muchas cosas raras". "Yo con eso no tranzo. Ahí tiene que haber línea recta y no doble juego. Es todo una línea la que cuestiono. Pero no voy hablar más. Se va a ver en el juicio político que presentamos mañana. En lo que estamos unidos, estamos unidos; en lo que tenemos de diferente, no significa que no tengamos unidad", concluyó.