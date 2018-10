El titular de Suteba, Roberto Baradel, y su par de la FEB, Marta Petrocini, sostuvieron que la oferta que esperan por parte del Gobierno bonaerense es un aumento que iguale la inflación acumulada a septiembre (estimada en el 31 por ciento) más una cláusula gatillo para lo que resta del año. "No queremos seguir con el conflicto, pero no vamos a aceptar una pauta salarial a la baja", sentenció Baradel antes de ingresar a la reunión paritaria convocada por la gobernadora María Eugenia Vidal, una semana después de intentara cerrar la paritaria por decreto con un 19 por ciento de aumento.

"¿Por qué no dan la cláusula gatillo si resuelve el conflicto?", dejó la pregunta abierta Baradel frente a los periodistas en la puerta del Ministerio de Trabajo provincial, donde el Frente de Unidad Docente bonaerense se reuinirá con el titular del área, Marcelo Villegas, y el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, para intentar cerrar el acuerdo paritario abierto en enero de este año.

El titular de Suteba aclaró que los docentes no llevarán a la mesa su pedido de 42 por ciento de aumento sino que esperan una oferta por la inflación acumulada a septiembre (estimada en el 31 por ciento) más una cláusula gatillo para lo que resta del año. "Si la gobernadora actúa razonablemente, creo que están dadas las condiciones, podemos llegar a un acuerdo", confió Baradel y aclaró "con la cláusula gatillo no hay nada que discutir, los números los pone el Indec".

El representante de los docentes adelantó que no aceptarán una acuerdo como el acordado ayer con los empleados estatales, que fue del 28 por ciento más una cláusula de revisión, en particular porque los gremios docentes no confían en la voluntad del Gobierno bonaerense para revisar el aumento salarial a la brevedad. "Nos dijeron que querían discutir con los chicos en las aulas, estuvimos con los chicos en las aulas y la Justicia les tuvo que pedir que nos convocaran a la paritaria", recordó Baradel el último tramo de la negociación iniciada en enero.

Por último, Baradel mostró un cartel preparado para llevar a la reunión con los funcionarios en el que se detalle que el salario docente equivalía a 747 dólares en 2015 y en la actualidad cayó a 320 dólares, y lo comparó con la decisión del Gobierno nacional de compensar las pérdidas de las empresas de gas por la devaluación. "Por qué los trabajadores tenemos que estar pagando las crisis y los errores que comente el Gobierno", apuntó.