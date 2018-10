Desde Brasilia. El candidato presidencial Fernando Haddad habló hoy de sus coincidencias con el Papa, a quien visitó hace tres años, durante una encuentro con la cúpula de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB, por su nombre portugués). A dieciocho días del balotaje frente al capitán retirado Jair Bolsonaro, el heredero de Luiz Inácio Lula da Silva fue recibido en Brasilia por el secretario general de la CNBB, Leonardo Steiner. Pese al carácter institucional dado al encuentro, tanto por Haddad como por Steiner, a nadie escapa su connotación política. Con su referencia a la visita de 2015 al Vaticano, cuando era intendente de San Pablo, Haddad trajo al presente, de manera implícita, la buena relación del Jorge Mario Bergoglio con la entonces presidenta Dilma Rousseff, con quien se solidarizó a través de una carta personal poco antes de ser derrocada en 2016, cuando fue sucedida por Michel Temer.

Haddad alabó la posición "altiva" de la Iglesia católica contra las medidas más importantes de la gestión de Temer: la reforma constitucional que congeló el gasto público durante 20 años, es decir, cinco gobiernos, y la (contra)reforma laboral. Además prometió que ambas serán dejadas sin efecto si es electo en el balotaje del 28 de octubre. Dijo estar confiado en poder superar a su rival que, según la última encuesta de Datafolha, publicada ayer, lo supera por 16 puntos. Bolsonaro aparece con una intención de votos del 58 por ciento y Haddad del 42.

Durante la reunión del candidato presidencial del PT y frei Steiner, frente a las oficinas de la CNBB se estacionó una camioneta con al menos dos hombres de aspecto y verbo poco amistosos. Vestían camisetas de la selección brasileña, que son la indumentaria distintiva de los boslonaristas. Al ser Invitados a dejar el lugar, se resistieron respondiendo en tono amenazante , según algunos de los testigos, deplorando la reunión entre curas "comunistas" y petistas.

La situación subió de tono cuando los provocadores demostraron su disposición a generar un tumulto. Ante el riesgo de que tal cosa ocurriera, Haddad suspendió la rueda prensa en la CNBB y la realizó en un hotel. Los simpatizantes del capitán-candidato no cejaron y persiguieron a la comitiva de políticos y periodistas que se trasladaba en automóviles hasta el lugar elegido.

La estrategia del miedo es congénita a Bolsonaro por su apología al estupro y al asesinato de pobres a manos de policías o parapoliciales, a quienes saluda colocando los dedos en forma de revólver. Y prometiendo liberar la venta de armas si llega a la Presidencia. Cuando las encuestas lo dieron como seguro vencedor de la primera vuelta, realizado el domingo pasado, la Bolsa subió vertiginosamente y las acciones de la fábrica de revólveres Taurus treparon el 19 por ciento. Alentados por su guía, los bolsonaristas están desatados. En los últimos diez días perpetraron al menos diez ataques. Le inscribieron la cruz svástica a una chica en Río Grande do Sul. Asesinaron a un profesor de capoeira en Bahia con doce puñaladas por votar al PT. Al ser consultado sobre este crimen, Bolsonaro se desentendió. Debido a las críticas que recibió por esa respuesta, el candidato intentó corregirla pero no tuvo éxito pues dijo que estos crímenes son "forjados" por el PT.

"¿La muerte del profesor de capoeira fue un invento? Decir eso es entrar en el campo del delirio, pero me parece que es simbólico de lo que él (Bolsonaro) piensa del mundo", embistió Haddad después de la reunión en el obispado. Ayer, durante un encuentro con corresponsales extranjeros, Haddad lamentó que la prensa local fuera indiferente a este ambiente de terrorismo político, del cual sí han tomado nota los medios conservadores como la revista The Economista o el progresista Le Monde, de Francia. Hasta la ultraderechista francesa Marine Le Pen se espanta del favorito a ganar la elección presidencial. La reina del pop Madonna se sumó a las protestas convocadas bajo la consigna #El No y el músico Roger Waters, uno de los fundadores de Pink Floyd, de gira por Brasil, deploró al "neofascista" Bolsonaro.

Generalmente contenido, Haddad se alió a Waters, al fotografiarse con una camisesta de Pink Floyd.