El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes se sumó a la carga de un sector de la justicia que busca encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner. Moldes pidió confirmar el procesamiento y la orden de detención contra la ex presidenta y actual senadora en la causa por las fotocopias de los supuestos cuadernos del chofer Oscar Centeno. CFK no dudó en responsabilizar al Gobierno nacional por esta nueva embestida ante su tarea política y parlamentaria: “Después de que frenamos el tarifazo de las 24 cuotas del gas por la devaluación, responden pidiendo mi detención. Muy obvios. Se nota demasiado”, manifestó desde su cuenta oficial de Twitter. “El único objetivo que se persigue en esta causa es que Cristina vaya presa”, sostuvo su abogado defensor Carlos Beraldi, quien volvió a reclamar que la Cámara cite a declarar al director de Perfil, Jorge Fontevecchia, por sus declaraciones sobre la intencionalidad del juez Claudio Bonadio de direccionar las declaraciones de los empresarios “arrepentidos” contra la ex presidenta.

En su planteo ante la Sala I de la Cámara Federal, Moldes sostiene que Cristina Kirchner fue la “jefa” de una organización que, según el relato de la causa, se dedicaba a recaudar dinero de empresarios favorecidos en obras públicas, reafirmando la acusación que sostienen su pares de primera instancia Carlos Stornelli y Carlos Rivolo. Por lo que Moldes pidió ratificar el procesamiento y la orden de detención contra la ex presidenta. Aunque la intención de llevar a CFK tras las rejas deberá pasar primero por el Senado donde se deberá decidir si le quita o no sus fueros. Un planteo que el peronismo dialoguista no está dispuesto a acompañar en la Cámara alta hasta que no haya un “sentencia firme”.

Moldes pidió una medida similar para ex secretario de Obras Públicas, José López; el financista Ernesto Clarens; y los empresarios Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción) y Gerardo Ferreyra (Grupo Electroingeniería) en carácter de presuntos “organizadores” de una asociación ilícita, bajo el mando de Néstor y Cristina Kirchner.

Además, Moldes solicitó revertir las faltas de mérito decretadas sobre a Jorge Neira, Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta, Francisco Valenti y Osvaldo Acosta. Pidió prisión preventiva para Jorge Juan Mauricio Balan, Benjamín Gabriel Romero, Enrique Menotti Pescarnoma y Clarens, quienes sin embargo no irán a la cárcel beneficiados por haber declarado como arrepentidos en esta causa. El fiscal sumó el pedido de detención de cuatro empresarios procesados sin preventiva en la causa: Alejandro Pedro Ivanissevich, Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Alberto Dragonetti y Hugo Antranik Eurnekian.

Cristina Fernández de kirchner, salió al cruce sobre la intencionalidad de Moldes, asociándola a las necesidades políticas del Gobierno. Beraldi también ligó el pedido del fiscal de Cámara a un manejo político de la causa y sostuvo que “carece de todo fundamento jurídico”. El abogado defensor de CFK sostuvo que refutarán la medida judicial cuando se autorice a la defensa a exponer en forma oral y pública sus críticas contra una resolución “alevosamente arbitraria y con finalidades que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia”.

El abogado también aclaró que antes que Moldes ratificara el procesamiento de CFK había presentado un escrito reclamando la declaración testimonial del periodista Fontevecchia. Beraldi solicitó ayer a la Cámara Federal que, antes de tomar una resolución por el recurso de apelación presentado, lo citara “en virtud de las manifestaciones públicas que efectuara el nombrado, dando cuenta de que las declaraciones recibidas en el marco de dicha causa eran direccionadas por el juez Bonadio con el exclusivo propósito de incriminar a la ex Presidenta de la Nación”.

“Concretamente, el señor Fontevecchia manifestó lo siguiente: ´tengo testimonios de empresarios que dicen que cuando empiezan a hablar les dice ‘pare pare pare’ y que en realidad el único objetivo es que Cristina vaya presa pero nadie más’”, puntualizó Beraldi en ese escrito. Por otra parte, una vez más reclamó que la audiencia en la cual habrá de exponer las críticas contra el auto de procesamiento y la prisión preventiva contra CFK tengan carácter público, permitiéndose el libre acceso a todos los interesados y, de manera particular, a los medios periodísticos que deseen presenciar el acto.