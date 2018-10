TEATRO

Enobarbo

“La vida es como una obra de teatro. No importa cuánto dure, lo importante es prepararle un buen final”, dice Atticus, un esclavo de Séneca, en la primera escena de la obra. Esta intriga político-teatral, escrita en el año 2000, fue pensada para ser interpretada por Osqui Guzmán, quien ahora asume además su dirección. La acción transcurre en la Roma Imperial durante las últimas horas de vida de Nerón, el emperador con veleidades de artista. El autor es Alejandro Acobino quien, con su característico ingenio, crea un juguete teatral, lírico y narrativo, en el que utiliza la distancia de la historia para dar una mirada corrosiva sobre el poder, el arte, la política y el destino de sus posibles (y, a veces, trágicas) vinculaciones. Con Manuel Fanego, Pablo Fusco, Leticia González de Lellis, Osqui Guzmán, Javier Lorenzo, Fernando Migueles, Pablo Seijo

De jueves a domingos a las 21 hasta el 9 de diciembre en la sala Orestes Caviglia del Teatro Nacional Argentino , Teatro Cervantes, Libertad 815.

El amor es un bien

A partir de El tío Vania, de Chéjov, Francisco Lumerman construye una historia en el sur de Buenos Aires. Sonia y su tío Iván viven en Carmen de Patagones. Tienen un hostel en el que viven y trabajan, y además ensayan para sus recitales. El único huésped se llama Pablo, un médico joven que no sabe hasta cuándo va a quedarse. Con la llegada del padre de Sonia, Alejandro, y su nueva mujer, Elena, la convivencia empieza a incomodar. Cinco vidas a la deriva entre canciones, dulces caseros y fracking; y una pregunta implícita: ¿Pueden hacer otra cosa?

Los sábados a las 20.30 en Teatro Timbre 4, México 3554, Boedo.

MÚSICA

Wanderer

Acaba de editar un nuevo disco Cat Power, la cantante sureña que desde los 90 se convirtió en una extraña delicadeza, a veces excesiva, a veces en extremo melancólica. Se llama Wanderer, lo produjo ella –su nombre real es Chan Marshall–y es un homenaje a la vida vagabunda de los músicos, de ella misma, siempre de viaje, de avión en avión y ciudad en ciudad. Es su disco Nº 10 y recuerda más a sus álbumes de folk triste como What Would The Community Think o el hermoso Moon Pix que a su acercamiento al soul con The Greatest o a la electrónica con Sun. El primer corte es “Woman”, donde su voz de humo se une a Lana Del Rey; y la curiosidad es un brillante cover de Rihanna, “Stay”.

Shannon in Nashville

Shannon and the Clams es una banda punk de Oakland, California, liderada por una cantante poderosa e inquieta, con influencias de Shangri-La’s y John Waters. En esa vena, tuvo un gesto de diva: a instancias de Dan Auerbach de The Black Keys, grabó un disco en Nashvilla, la capital de la música country. En la tapa posa con su rodete, parece trágica y agotada; las canciones son verdaderas sorpresas que suenan como clásicos. En “Golden Frames” o “Bring Her the Mirror” hace de médium de Roy Orbison y Aretha Franklin, pero suena completamente contemporánea, una joven atrevida que reverencia a las leyendas. La mejor canción es, probablemente, la melodramática “Broke my Own” que, como todo el disco, merece salir de las listas de favoritos de los críticos y convertirse en un éxito.

CINE

Dovlatov

Si Bajo nubes eléctricas (2015) construía una poética nihilista y dibujaba las cicatrices y heridas en carne viva del capitalismo, imaginando una Rusia a cien años de la revolución soviética, Aleksey German (hijo del gran realizador homónimo, fallecido hace cinco años) posa ahora su mirada en la densa maquinaria del comunismo a comienzos de los años 70, luego de que el famoso “deshielo” post estalinista comenzara a transformarse en una nueva mole de hielo. La película está basada en la vida real de Sergei Dovlatov, periodista y escritor ruso que sólo pudo transformarse en una bestia literaria luego de su exilio y muerte temprana: falleció en Nueva York en 1990, poco tiempo después de ver publicadas sus novelas en ruso por primera vez, luego de años de circulación clandestina. Lo de German no es, de ninguna manera, una clásica biopic: su ya clásico estilo de extensos planos-secuencia conjura la construcción de una realidad con mucho de onírico y elementos cercanos a la pesadilla.

Marilyn

Llega finalmente a las salas comerciales la ópera prima del argentino Martín Rodríguez Redondo, luego de su estreno en la Berlinale y un recorrido por festivales. Más allá de estar basada en un caso “policial” real, la historia del film es universal: un joven del interior de la provincia de Buenos Aires, un ámbito rural duro y poco afecto a las diferencias, se viste de mujer ante la mirada desaprobadora de su madre y sus vecinos (el único que lo comprende es su padre, interpretado por Germán de Silva). Relato de descubrimiento interior y del doloroso derrotero que este conlleva, la película marca también el notable debut de su protagonista, Walter Rodríguez.

ONLINE

Hold the Dark

El cuarto largometraje de Jeremy Saulnier (Blue Ruin, Green Room), producido por Netflix, cruza los senderos del western, el policial, el relato de suspenso y el terror en una historia alternativamente tensa y misteriosa, por momentos inaprensible. Todo comienza con la desaparición de un niño y el llamado de su madre (Riley Keough, la nieta de Elvis) a un escritor dedicado a estudiar el comportamiento de los lobos (Jeffrey Wright), con la intención de darle caza al animal. Nada es lo que parece en ese pequeño pueblo nevado y el regreso del padre de la víctima desde Medio Oriente no hará más que desatar un infierno en la tierra. Saulnier convoca, para una de las escenas más intensas de la película, el estilo salvaje de Sam Peckinpah, pero incluso en los momentos más relajados la posibilidad de la violencia está al alcance de la mano. Film ominoso y eventualmente místico, la oscuridad del título parece formar parte inseparable de la condición humana.

Un extraño enemigo

No son muchas las series mexicanas que aterrizan en alguna de las plataformas vod más populares. Para subsanar en parte esa ausencia, Prime Video de Amazon está presentando esta saga histórica y policial que recrea, con las armas de la ficción, el movimiento estudiantil de 1968 y su trágico desenlace, la tristemente célebre Masacre de Tlatelolco. El principal enemigo de los estudiantes es un tal Fernando Barrientos, jefe de la policía secreta mexicana y una persona dispuesta a todo con tal de escalar en las pirámides del poder político. Para ese rol, esta superproducción de Televisa contrató al gran actor hispano-mexicano Daniel Giménez-Cacho, muy lejos aquí de su eterna espera en Zama.

TV

Un gallo para Esculapio

Fue una de las series más reputadas de la temporada 2017 (Martín Fierro de Oro incluido) y ahora está de regreso, nuevamente con Peter Lanzani en el papel central y gran parte del reparto original, a quienes se les suma Juan Leyrado luego de la muerte del personaje interpretado por Luis Brandoni, el veterano de las riñas de gallos y otros menesteres, Chelo Esculapio. Nelson regresa a Buenos Aires luego de una ausencia de varios meses y cae en la cuenta de que el equilibrio del barrio ya no es el que había conocido cuando partió. La segunda temporada, que comenzará a emitirse este martes en horario central, ofrecerá solamente seis episodios, todos ellos dirigidos por el cineasta Bruno Stagnaro. Es de esperar que la mezcla de realismo social y drama personal que hizo que la tanda original de capítulos recibiera los favores del público y la crítica se mantenga intacto.

Martes a las 23, por TNT.

Capa y Daga

El universo Marvel continúa en expansión, en la gran pantalla y en la más pequeña de la televisión. Esta nueva serie que la señal Sony ofrecerá a lo largo de diez martes consecutivos –basada en los personajes de historieta del mismo nombre– sigue las aventuras de dos adolescentes de Nueva Orleans con superpoderes. El hecho de que ambos mantengan una relación sentimental no hace más que complicar las cosas, en particular su eterna lucha contra los villanos de turno. Olivia Holt es Dagger (Daga) y Aubrey Joseph es Cloak (Capa), una pareja interracial cuyos poderes y empedernido romance parecen diseñados para el público teen.

Martes a las 23, por Sony.