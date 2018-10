En las redes comenzó a circular un fragmento del programa Gaycation, conducido por la actriz Ellen Page, en el que entrevista al candidato de ultraderecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro.

En el diálogo, Page le pregunta por sus dichos homofóbicos y le consulta si cree que a ella, siendo lesbiana, cree que deberían haberle pegado para cambiar eso. "No voy a mirarla y pensar 'creo que es gay', eso no me importa. Usted es linda. Si yo fuera un cadete en la academia militar y la viera en la calle, le silbaría", fue la insólita respuesta de Bolsonaro que dejó atónita a la actriz.