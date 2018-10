Luego de haber fracaso la reunión paritaria de este jueves, los maestros bonaerenses acusaron al Gobierno provincial de tener una "actitud autoritaria" por querer imponer "una pauta salarial a la baja sin abrirse a ningún tipo de negociación". Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense pidieron una propuesta salarial que contemple “la pérdida de poder adquisitivo por inflación”.

Ayer, la propuesta que bajó la gobernadora María Eugenia Vidal fue cerrar el aumento paritario en un 30 por ciento más un 1,7 por material didáctico. Para los maestros, la suma es insuficiente en relación a la inflación del 42 por ciento que se calcula hacia el cierre del año.

Por ese motivo, los gremios que conforman el Frente (AMET, FEB, Suteba, Sadop y Udocba) pidieron un aumento del "24,3 en agosto, el 31 en septiembre y una cláusula que garantice, de aquí a fin de año, que los salarios de los docentes activos y jubilados no pierdan frente a la inflación".

"El Gobierno se negó sistemáticamente a considerar el planteo del FUDB y a entablar negociaciones, sabiendo que si la propuesta hubiera contemplado los términos planteados por el Frente, se hubiera puesto a consulta de la docencia", indicaron desde el frente gremial.

Además, los docentes ratificaron que no van a acordar “una propuesta salarial a la baja como ha intentado imponer el Gobierno en todo este tiempo". "No vamos a permitir que a la paritaria docente la conviertan en una Oficina de Notificaciones del Gobierno Provincial", enfatizaron desde el FUDB.

Esta mañana, el director general de Escuelas de la provincia, Gabriel Sánchez Zinny, opinó que los maestros no tienen una "propuesta clara" de aumento salarial. "No es clara la propuesta (de los sindicatos), lo seguro es que pretenden una cláusula gatillo, y les dijimos es que en este momento no es posible", indicó el funcionario.

En declaraciones a radio La Red, Sánchez Zinny comentó: "ya nos reunimos 19 veces, hicimos 10 propuestas y rechazaron la última, del 31,7%, que lo vamos a otorgar en octubre. Y volveremos a reunirnos en diciembre". Según su criterio, con dicho aumento el salario mantendría el poder adquisitivo.

La respuesta de los maestros fue la misma: “Seguiremos exigiendo paritarias libres, salarios dignos y escuelas seguras”.