Paritaria

El gobernador Lifschitz debe reabrir la paritaria. Todavía no se conocieron los número oficiales, pero consultoras privadas ya estiman que la inflación de septiembre fue del 7,7%. Cifra que se sumará al acumulado de 25,7% que se contó en los primeros 8 meses de este año. De esta manera, los números de la economía real se alejan de la previsión del 15% que anunciaba el presupuesto 2018 y bajo cuya ala se cerraron como grandes logros aumentos del 16% en cuotas y con cláusula gatillo.

Esta última herramienta, el reajuste por inflación de los salarios, fue el toque de gracia para destrozar los ingresos de la clase trabajadora haciéndole creer que le empata a la inflación. Porque así, los aumentos salariales llegan a cuentagotas y con mucha demora respecto de los incrementos de precios: para cuando lo tenemos en el bolsillo, ya no vale lo mismo que dos meses atrás y no alcanza para pagar la comida de hoy.

Como si esto fuera poco, se anticipa también que la inflación total del año alcanzará el 48%, convirtiéndose en la más alta de este milenio. Es decir que no sólo estamos contando la pérdida de poder adquisitivo que han tenido nuestros salarios sino que también tenemos que prepararnos para un despojo aún mayor.

Desde ATE Rosario no vamos a permitir esa extorsión: queremos la reincorporación de los despedidos, el fin del ajuste y exigimos una recomposición de nuestros salarios y la urgente reapertura de la paritaria salarial. No puede haber más dilaciones en un marco de crisis en que amplias capas de estatales y sus familias viven en la pobreza y no llegan a fin de mes.

Por esto le exigimos al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, que convoque con urgencia la reapertura de la paritaria salarial, donde se recompongan nuestros salarios. Porque no se puede seguir ajustando sobre las espaldas de los trabajadores, jugando con sus necesidades y con el hambre del pueblo.

Raúl Daz

ATE Rosario