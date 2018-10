Los jugadores, al igual que el hincha, son los que lamentan la decisión de jugar el clásico a puertas cerradas. En este caso Néstor Ortigoza, referente de Central, se expresó ante la determinación de Copa Argentina y lo hizo en términos similares a su compañero Matías Carruzo, a principio de semana. "Al clásico lo hace especial la gente, y jugarlo sin público no va a estar bueno", admitió el volante.

“Al clásico lo hace especial la gente. Sin público no va a estar bueno, pero si toca jugarlo de esa manera también hay que ganarlo", expresó ayer Ortigoza en conferencia de prensa en Arroyo Seco. “Pero ahora estamos pensando en el partido que se viene, en cancha de Boca, tratando de levantar y dar vuelta la imagen que dimos el domingo. Habrá que ser inteligentes porque ellos en su cancha van atacar en los primeros minutos y tienen gente rápida. Debemos volver a ser un equipo sólido", confió el volante de Central. “El domingo nos fuimos enojados con nosotros mismos –añadió Ortigoza--, pensando que no podemos repetir la misma actuación que tuvimos. Y en lo personal, me dio vergüenza propia porque la gente estaba cantando y nosotros no podíamos responder a semejante locura del hincha”.