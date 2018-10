“Vine a buscar los 800 y no se dio. Esta no era mi prueba principal y nadé más tranquila. Lo disfruté. La verdad que este año (la húngara Ajna) Késely está fuerte. Supongo que el año que viene o el otro nos vamos a encontrar en mayores”, señaló la nadadora Delfina Pignatiello, quien sumó una nueva medalla plateada en los Juegos Olímpicos de la Juventud. “Hoy me propuse disfrutarlo, porque sé que no me va a tocar otro torneo tan importante como éste”, reconoció la deportista de 18 años, que con un tiempo de 4:10.40 quedó por detrás de los 4:07.14 que firmó Késely. El último lugar del podio lo completó la austríaca Marlene Kahler con un tiempo de 4:12.48.