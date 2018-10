La organización de la Copa Argentina confirmó ayer que el clásico rosarino entre Central y Newell’s no se disputará en territorio santafesino, por decisión del gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz. “Por decisión del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, el clásico rosarino no se jugará en la provincia, ya que no existen garantías para que el encuentro, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Total Argentina, se dispute con ambas parcialidades”, publicó la página oficial del certamen.

Lo que aún no se estipuló es el día y el horario de cuándo se jugará el partido, como así tampoco el escenario, aunque la opción más firme es el estadio de Lanús, pero sin público de ninguna de las dos hinchadas.

Según había adelantado la agencia NA, los responsables de la seguridad de la provincia tenían intenciones de que el clásico se juegue en Santa Fe, pero finalmente se decidió que se haga en otro lugar por razones de seguridad. El partido, por los cuartos de final del certamen, no se disputará en la provincia de Santa Fe ya que “no existen garantías” para que tenga la presencia de “ambas parcialidades”.