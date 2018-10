Desde Santa Fe.

María Eugenia Bielsa dio esta semana otra señal de que será candidata a gobernadora en 2019 por el peronismo. Sin anuncios ni estridencias, participó en Santa Fe en una serie de reuniones con militantes y referentes de su espacio (“una agenda maratónica”, la definió uno de sus allegados) que concluyó en la sede del Partido Justicialista, donde la recibieron el presidente Ricardo Olivera y el vice Rubén Pirola, uno de los senadores provinciales del PJ con más cercanía a Omar Perotti. Olivera ubicó el encuentro en el plano “protocolar”, pero no esquivó la lectura política. “Le comentamos a María Eugenia que nos gusta que todos los candidatos desarrollen sus actividades dentro del partido. Eso es muy bueno”, contó a Rosario/12 .

Bielsa y Olivera coinciden que un peronismo unido tiene gran chance de gobernar la provincia, en 2019. El presidente del PJ lo ha dicho varias veces. Su aspiración es que durante su mandato una gobernadora o un gobernador de su partido vuelvan a la Casa Gris. “Es mi sueño”. Y de paso, renueva la “promesa” de lealtad política que hizo cuando asumió su cargo, que “nunca será candidato del PRO”. Una manera de tomar distancia de las piruetas de sus tres antecesores más cercanos que terminaron en la Alianza de Mauricio Macri: el senador nacional Carlos Reutemann, el diputado Norberto Nicotra y el ex diputado Ricardo Spinozzi.

La ex vicegobernadora dedicó el día a los diálogos militantes, en un “espacio político en construcción”, remarcan quienes se sienten convocados por la propuesta. Bielsa plantea que el peronismo está en una situación “inédita”, de “nuevo tipo”, sin los liderazgos excluyentes de otros tiempos. “En Santa Fe, no hay un jefe político. Y quien quiera creer que es jefe, se equivoca”, sostiene. “No hay iluminados”. Entonces, el desafío es construir política desde la militancia, desde abajo. “Todos somos necesarios, no sobra nadie, cada uno vale como el mejor”.

Ante este panorama, Bielsa cree “indispensable” persistir en esas charlas mano a mano, como las que tuvo en Santa Fe y en la sede del PJ y tiene en sus recorridas por la provincia. Así, la serie de esta semana arrancó con una reunión con equipos técnicos, con uno trató temas electorales y con el otro cuestiones de comunicación. Y siguió con la tarea compartida con militantes de varios espacios: Encuentro por Santa Fe (y sus referentes, la ex diputada nacional Ana Berraute y Carlos Barragán), Nuevo Encuentro, Santa Fe Vale (que orienta el concejal del PJ Juan Cesoni) y Peronismo de Pie. “Fue una maratón de cuestiones que quedaron pendientes”, dijo uno de los participantes. “Las reuniones van a seguir, en Rosario, en Santa Fe, en la provincia, con compañeros y espacios. Está en esa dinámica de escucharlos y atenderlos a todos, en el marco de un proceso que está en marcha”.

La agenda incluyó una entrevista con el senador Danilo Capitani, presidente de la comisión de Educación del Senado y cerró en la sede del Partido Justicialista. “Bielsa nos vino a saludar, así que charlamos sobre lo que estamos haciendo en el partido”, comentó Olivera a este diario.

-- ¿Va a ser candidata a gobernadora?

-- A mi no me lo dijo, pero todo hace suponer que sí –contestó el presidente del PJ. “Se habían convocado dos grupos importantes de militantes en un par de reuniones que hizo con Santa Fe Vale y el Peronismo de Pie. De todos modos, con Rubén Pirola le comentamos que nos gusta que todos los candidatos realicen sus actividades adentro del partido porque es bueno.

-- Dijo: ‘los candidatos’.

-- Está bien. Si es posible, Bielsa será candidata. Lo nuestro fue una actividad protocolar. La recibimos en la presidencia y después participó en las reuniones en las que nosotros no estuvimos –concluyó Olivera.

Bielsa está convencida, y lo dice en los diálogos militantes, que el peronismo tiene la “mejor oportunidad” de gobernar la provincia en 2019. “Me gustaría desterrar eso de que ‘queremos recuperar Santa Fe’. ¿Para qué queremos gobernar? Este espacio se construye, y agradezco el esfuerzo enorme que están haciendo los compañeros para construirlo, justamente para saber para qué queremos gobernar. Para lo único que se puede gobernar es para la felicidad del pueblo porque los días más felices fueron y serán peronistas”.