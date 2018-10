La bonaerense Linda Machuca dio la sorpresa y obtuvo ayer la medalla de plata en la categoría de hasta 73 kilos en lucha olímpica. La nacida en Grand Bourg no pudo en la final con la cubana Milaimys Marín Potrille pero aquella caída no empañó lo hecho en el Pabellón Asia. “Me superé a mi misma. Me voy contenta, luché hasta el final”, afirmó la joven. “La hinchada me dio muchísima fuerza. Esto es algo de todos. No sé cuando voy a caer. Me encantó ver a mi familia ahí y gente que no conozco te apoye, es muy lindo”, finalizó Machuca.