En medio de la fuerte tensión con sectores del Gobierno nacional, la diputada Elisa Carrió aseguró anoche en el programa de Mirtha Legrand que presentará un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, y volvió a criticar al Presidente Macri por su desempeño en la lucha contra la corrupción.

"El lunes presentamos el pedido de juicio político contra el ministró Garavano. A mi no me votó la gente para callar estas cosas. No existe (Garavano), nunca fue ministro, la Justicia la maneja (Daniel) Angelici. No se puede estar bien con Angelici y conmigo a la vez. No se puede estar bien con la mafia del fútbol y al mismo tiempo estar bien conmigo. Mauricio (Macri) lo sabía", afirmó la líder de la Coalición Cívica.

En cuanto a su relación con Macri, señaló lo quiere "mucho", aunque admitió que perdió "la confianza en el Presidente en la lucha contra la corrupción. Lo quiero más de lo que debería quererlo. ¡Es hijo de Franco Macri!", dijo con ironía". Y agregó sobre su relación con el Presidente: "Es un divorcio transitorio, pero necesario". No obstante, consideró que todavía hay "una oportunidad de recomponer" la alianza Cambiemos, pero advirtió que "en seis meses puede haber una ruptura".

Además, ponderó la figura de Mario Quintana, quien renunció en agosto pasado a su cargo de secretario de Coordinación interministerial de la Jefatura de Gabinete de la Nación. "Se fue Quintana. Se fueron los mejores hombres y quedaron los peores", dijo la diputada.

También apuntó contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y aseguró que "cumple un rol horrible y persigue fiscales". Sostuvo que en ese accionar "no tiene que ver el Presidente, pero hay parientes", mientras que mencionó que se intenta frenar la causa de la Constructora IECSA.