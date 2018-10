Durante la madrugada de ayer se produjo un choque en el barrio de Balvanera, entre las calles Moreno y Virrey Liniers, donde una ambulancia impactó contra un Chevrolet Vectra que estaba estacionado, luego de una discusión que el chofer venía manteniendo con un taxista desde hacía unas cuadras. Según los testigos, el conductor de la ambulancia estaba alcoholizado, no tenía registro de conducir ni los papeles de la misma y al momento de colisionar intentó darse a la fuga. El dueño del vehículo estacionado estaba durmiendo y se despertó por los ruidos. Al salir, vio su auto destruido e intentó evitar que el chofer de la ambulancia se diera a la fuga, pero este respondió a los golpes. El taxista se fue rápidamente del lugar, mientras que la pasajera que viajaba en el mismo se bajó enseguida por el miedo que le dio la discusión que venían manteniendo. El dueño del rodado estacionado relató en declaraciones a la prensa que el seguro de la ambulancia no le reconoce los destrozos, porque la misma no estaba en horario de trabajo y el sujeto estaba alcoholizado. El conductor de la ambulancia fue sometido a un control de alcoholemia y habría dado positivo. Sin embargo, como no hubo heridos de gravedad por el choque, el conductor de la ambulancia fue liberado enseguida.