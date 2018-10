Novak Djokovic está a punto de alcanzar el primer puesto del ranking mundial, después de su triunfo en el Masters 1000 de Shanghai logrado en la madrugada de ayer 6-3, 6-4 ante el croata Borna Coric. El números tres de la clasificación ATP, que avanzará hoy al segundo puesto, fue el mejor del torneo chino al igual que lo fue en Wimbledon y el US Open esta temporada, después de un largo período opacado por las lesiones, y de una operación en el codo en febrero. Nadal, con problemas de rodilla desde el US Open, no realizó la gira por Asia y su final de temporada suscita incertidumbre. “No podía esperar un escenario mejor. Ahora estoy muy cerca de Nadal en la clasificación, y estoy en buena posición para el último tramo del año”, expresó el serbio. En caso de finalizar el año en lo más alto, Djokovic lograría ese éxito por quinta ocasión en su carrera, algo que sólo Jimmy Connors y Roger Federer alcanzaron, y que sólo Pete Sampras superó con seis años finalizados en lo más alto.