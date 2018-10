#JoystickDivision El mitín Cyberix incluirá presentaciones simultáneas de videojuegos aún no disponibles en el mercado, etapas finales de torneos de eSports ( FIFA 19 , Rocket League , Street Fighter V y otros ) , soundtrack temático en vivo por la banda Power Up, duelo freestylero de Wolf y MKS, cosplay y otras formas de explorar la cultura gamer; todo hoy desde las 16 en el Teatro Vorterix.

#InmigraciónDescontrolada Chupala, dólar. La canadiense Loreena McKennitt tocará la vibra celta en el Luna Park (7/11), los texanos At The Drive-In calentarán El Teatro (13/11) y los ingleses Steel Pulse meterán reggae en Groove (15/11) , misma sala donde bajarán los californianos Groundation y la antillana Dezarie ( 29/11).

#AltaTemporada Esta vez va en series. Si te caben las casas embrujadas, pasá por la debutante The Haunting of Hill House (ya en Netflix). Si te va una animación sobre bestias oprimidas por los humanos, peleá la tercera de Animals (ya en HBO Latinoamérica). Si estás para correr como un superhéroe, picá con la cuarta de The Flash (desde hoy en Netflix). Si te van las crónicas suburbanas, cachá la segunda de la argentina Un gallo para Esculapio (mañana a las 22, TNT). Si te va una miniserie argentina sobre seducción y muerte, catá el comienzo de Morir de amor , con Griselda Siciliani (mañana a las 22, Telefé). Y si te animás a una de superhéroes adolescentes marca Marvel, empoderá el estreno de Cloak & Dagger (mañana a las 23, Canal Sony).

#HayTablas El prócer del suspenso escabroso, Edgar Allan Poe, es tributado en The Paranoiacs , adaptación de Corina Megna de los cuentos El corazón delator y William Wilson (viernes a las 22, El Crisol Teatro). Y un equilibrista cruza el río Niágara llevando un muchacho en sus hombros en El cruce sobre el Niágara , de Alfonso Alegría (domingos a las 16 en El Tinglado).

#Cursos&Concursos Sale taller gratuito de “ c anto, ritmo y movimiento” del Instituto Nacional de la Música, a cargo de Mica Farías Gómez (mañana a las 18.30 en Espacio Tucumán con inscripción previa en http:// inamu.musica.ar ). Además, la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires abrió convocatoria en teatro musical para equipos de compositores y dramaturgos con miembros de hasta 32 años de edad: diez obras serán seleccionadas para un programa intensivo y la ganadora recibirá presupuesto de 180 mil pesos para su estreno, el año que viene, en el Teatro Picadero ( http:// bienal.buenosaires.gob.ar , hasta el 15/11 ).

#Pantallazos Hasta el 3/11, e l ciclo gratuito de cine latinoamericano Mirá pa’cá proyectará películas de directores de doce países de América todos los viernes a las 19.30 y los sábados a las 16.30 y las 19.30 en el Museo Nacional de Bellas Artes ( http:// bellasartes.gob.ar ).