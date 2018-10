La argentina Rebeca D’Estéfano fue descalificada y no pudo participar en el repechaje en la prueba kayak slalom, mientras que Joaquín Lukaxc no pudo clasificarse a los cuartos de final por tiempo en canoa slalom, en dos competencias de Canotaje. D’Estéfano tuvo un buen comienzo en su serie de la modalidad slalom, que se desarrolló en el dique tres de Puerto Madero al superar cuatro de los ocho obstáculos, pero cuando se sumergió en el agua el kayak se dio vuelta y no continuó la prueba.