Elisa Carrió tiene pensado presentar hoy el pedido de juicio político al ministro de Justicia, Germán Garavano. Así lo confirmaron en su entorno, luego de que ella ratificara el avance en televisión. En tanto, desde el macrismo siguió recibiendo respuestas de ministros y diputados en contra de la iniciativa que, en principio, no parece tener muchas chances. En el macrismo no la votarán, mientras que la oposición tampoco se muestra muy atraída por acompañar a la líder de la Coalición Cívica. “Lo de Carrió fue una amenaza”, la cuestionó el diputado macrista Eduardo Amadeo.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue el último de una larga lista de funcionarios del gabinete de Mauricio Macri que le contestaron a Carrió. “El Presidente es el garante de las luchas que Carrió ha defendido desde siempre, la lucha contra la corrupción, las mafias, la impunidad, por tener un Estado más transparente. No tengo dudas. No sé por qué Carrió perdió confianza, es algo que tiene que hablar ella con el Presidente”, sostuvo Frigerio. “Garavano no plantea que los presidentes tengan coronita o un tratamiento diferente ante la ley pero también es cierto donde tener un presidente que termina preso habla mal de nuestro país”, remarcó.

En el bloque de Cambiemos, el grueso del PRO no parece estar muy contento con la idea de discutir la presentación de juicio político que Carrió pospuso el viernes, pero solo por el fin de semana. Si se concreta hoy, se encontrará con más de una objeción. El diputado Daniel Lipovetsky ya avisó que no va a votar la destitución de un ministro por sus declaraciones periodísticas. Su compañero de bloque Eduardo Amadeo sostuvo: “Lo de Carrió fue una amenaza. Es su responsabilidad. Por lo tanto, la amenaza de Carrió y las decisiones políticas son de ella. Deberá decidir cuál es su responsabilidad frente a la historia”. Amadeo advirtió que el juicio político no tendrá su apoyo.

Sobre Carrió, Amadeo dijo que es “una política muy importante, muy interesante, pero como todos nosotros es humana y a veces se equivoca”. “Si leo lo que dijeron Carolina Stanley, Alejandro Finocchiaro y otros dirigentes, están en contra del juicio. Es una decisión del bloque”, destacó Amadeo.

La nota disonante la dio el diputado Pablo Tonelli. Si bien aclaró que “de ninguna manera”, va a acompañar un juicio político aseguró que la frase de Garavano sobre los ex presidentes tuvo “una falta de oportunidad en el tiempo”. No obstante, Tonelli dijo estar de acuerdo con Garavano “en términos abstractos y sin hacer referencias particulares”. “Ahora, también tiene razón Carrió cuando, refiriéndose a Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner, dice que tiene que estar presa, yo coincido”, remarcó. “También está la prisión preventiva como una etapa intermedia, cuando un juez tiene razones para entender que alguien tiene que estar detenido mientras dure el proceso”, indicó. De todas maneras, aclaró que el pedido de juicio político le parece “una exageración”. “Una cosa es disentir con un ministro, lo cual me parece absolutamente legítimo, normal y saludable, y otra cosa es pedir un juicio político, que sólo procede en casos sumamente graves. No me parece que una opinión como la de Garavano haya sido grave, es sólo una opinión”, dijo.

Tonelli sostuvo que Carrió “cumple un rol muy importante dentro de la coalición” y resaltó que “no está mal sacar las diferencias, sobretodo cuando son de criterio y respecto de objetivos comunes”. “Dentro de Cambiemos, todos coincidimos en que tenemos que luchar contra la corrupción, pasada, presente y futura. Hay quienes lo plantean de una manera y quienes lo plantean de otra”, afirmó.

Desde la oposición, Carrió tampoco parece tener mucho apoyo para su iniciativa. El jefe del bloque del kirchnerismo Agustín Rossi sostuvo hace unas semanas, cuando comenzó la decisión de Carrió de avanzar contra Garavano: “Carrió está desquiciada”. En ese sentido, salvo sus propios diputados hasta ahora no aparecieron otros bloque que acompañen la decisión. De hecho, la comisión que debería tratarla no se reúne hace más de un año. Su titular responde al jefe de la bancada macrista, Nicolás Massot. La discusión, entonces, pasará más por la esfera mediática que por la Cámara baja.