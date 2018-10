La presencia en el sector educativo de funcionarios provenientes del mundo de los negocios es un rasgo distintivo de este gobierno, marcan los autores de La privatización educativa en Argentina. El ex ministro de Educación Esteban Bullrich es, por ejemplo, licenciado en Sistemas de la Universidad privada Caece, con un Master en Administración de Empresas de la Kellogg School of Management de EE.UU. Gabriel Sánchez Zinny, el director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, estudió economía en la Universidad de San Andrés y fue fundador y director del área educativa del Grupo Sophia, de donde surgieron muchos de los actuales funcionarios de Cambiemos. En la misma línea, lo que ha cobrado impulso desde el cambio de gobierno de 2015 “es lo que algunos autores caracterizan como nuevas redes y comunidades políticas públicas, en las que se observa una combinación de actores estatales y no estatales. Estas redes implican una forma de gobierno que está imbricada con el propio funcionamiento del mercado”. Las comunidades de políticas públicas “traen nuevos actores al proceso de construcción de las políticas”, que pueden participar mediante contratos, publicidad, patrocinios o como integrantes de comités o comisiones. Estas nuevas redes hacen que la iniciativa empresarial, comercial y social influya tanto en la agenda como en la implementación de las iniciativas políticas.