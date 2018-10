Con mi lenguaje, ¿cuáles son los que rechazo?

Roland Barthes

Alfonsín, Raúl: Golpista (diputada Elisa Carrió dixit).

Atajo: Antónimo de “Único camino posible” (ver definición). // Trayecto atribuido al kirchnerismo.

Brotes verdes: Pedido de tiempo. // Ilusión.

Caer en la escuela pública: Ausencia de decisión. // Sin querencia por el sistema de educación pública. // Identificación de la escuela pública con la pobreza; equiparación de sus alumnos con refugiados. // Forma derivada de aporofobia.

Crecimiento negativo: Oxímoron económico (ministro Nicolás Dujovne dixit). // Forma disfrazada de transparencia. // Resistencia a la verdad.

Enamoramiento: Nueva versión de las “relaciones carnales” menemistas. // Propuesta presidencial de objeto de deseo común para el colectivo civil. Apertura de una relación recién comenzada por el Presidente a sus representados. (Contexto de enunciación: discurso sobre el poliamor.)

Gradualismo: Levantamiento total del “cepo” a la compra de divisas extranjeras, eliminación inmediata de las retenciones al maíz, al trigo, a la minería, etc., crecimiento exponencial del costo para el usuario de los servicios públicos, casi duplicación de la inflación (40,9% en el primer año de Gobierno), el mayor endeudamiento externo contraído en los últimos años por los países emergentes. // Empobrecimiento persistente.

Grieta, La: Presuposición de continuo social que el kirchnerismo habría venido a quebrar. // Culpabilización al otro de la ruptura. // Distancia convertida en abismo. // (Por defecto) Negación de las diferencias sociales y culturales que en Argentina tiene su origen conceptual en el mítico Crisol de Razas (metáfora de razas fundidas y homogeneizadas en una nueva que negó la idea de construcción de unidad a partir del respeto y el mantenimiento de las diferencias –figura del damero-).

Lo peor ya pasó: Negación reiterada. // Mantra que convoca al optimismo.

Lluvia de inversiones: Metáfora climática inicial reemplazada más tarde por la de tormenta y finalmente por tormentas.

Maldonado, Santiago; Nahuel, Rafael; Burgos, Facundo; Ramírez, Ismael: Plegarias desatendidas.

Mauricio, Mauri, Gabriela, Gaby, Horacio, Mariú, Nico, Toto (exit): Formas familiares de llamarse dentro de los círculos afines. // Familia. // Familiaridad sólo reservada al integrante del grupo. // Grupo cerrado sobre sí mismo, diferenciado de los demás. // Construcción de un Otro externo (la Sociedad).

Mejor equipo de los últimos cincuenta (50) años, El: Equiparación con el Gobierno de Arturo Illia. (Elisión previsible de los gobiernos peronistas, exigible de las dictaduras, discutible de la Alianza -por los nombres propios que se repiten/repitieron- y significativo “olvido” del gobierno de Raúl Alfonsín.) (Ver “Alfonsín”.)

No gastar más de lo que tenemos: Ecuación con un término fijo (“lo que tenemos”) y una única variable (el gasto). La forma de la ecuación es: Reservas = Lo que tenemos - Gasto ® Las reservas sólo dependen del gasto: R: f(G) ® “Lo que tenemos” es fijo (símil mensualidad congelada) y no puede incrementarse ® Economía del gasto y no de la producción.

Pasaron cosas, Veníamos bien pero: Categoría imprecisa que refiere a sucesos imprevistos. // En la estructura del relato presidencial: Oponente sin forma que dificulta la obtención del éxito. // Triunfo de “cosas” sobre el “Mejor equipo […]” (ver definición). // Construcción de suspenso. // Continuará.

Rhodesia: Más que Tita.

Salud, Trabajo, Cultura: Menos que Hacienda, Transporte.

Segundo semestre: Primera postergación de la alegría prometida.

Setenta (70) años: Silente descalificación al peronismo. // Versión de la historia que deposita en el ingreso de los sectores populares a algunos de los consumos de la clase media el origen de las recurrentes crisis económicas del país. // Tácita reivindicación de la década infame, también llamada restauración conservadora (período histórico de la Argentina que comienza con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen -primer golpe militar, dictadura de Félix Uriburu- e incluye el golpe militar de Pedro Ramírez; estuvo signado por suspensiones constitucionales, fraudes electorales, corrupción y negociados).

Tom y Jerry: Mauricio Macri y Marcos Peña (secretario ex-ministro de “cultura” Pablo Avelluto dixit).

Tormenta/s: Calificación de las causas como incontrolables. // Expectativa y “promesa” de acotación temporal de las dificultades. // Negación de la Meteorología (la Economía) como disciplina capaz de anticipar los fenómenos climáticos (económicos), de la posibilidad de adoptar conductas preventivas (cerrar las ventanas ante una tormenta/no abrirse al mundo sin piloto) y de la posibilidad de actuar con previsibilidades mínimas (interviniendo en el Mercado, sin entregarnos a su “mano”, etc.).

Trabajo privado de calidad: Objetivo declarado del Gobierno. Anhelo incorrectamente expresado (forma correcta “Trabajo privado, de calidad”) u honestidad brutal (aunque la pronunciación oral de corrido del Presidente parece querer subrayar la ausencia de la coma y con ella de la calidad).

Unico camino posible: Dogma. // Ceguera. // Presentación de una proposición como única versión posible de la realidad negando su ideológico (condiciones de producción, marco teórico, modelo de análisis y/o perspectiva) y ocultando la existencia de otros caminos posibles (validados por otras condiciones de producción). Eliseo Verón llama a esta operación discursiva “efecto ideológico” y lo contrapone al “efecto de cientificidad” (honestidad intelectual, humildad).

Verdad: Antónimo de Relato. // Potestad de la divinidad (ver “Yo”).

Yo: Primera persona del singular utilizada recurrentemente por el Presidente. // Sacrificio personal por “ustedes” ® Pedido de comprensión. // Empresario vuelto político para “salvar” a los argentinos. // Dios en la tierra, en el barro ® El hijo.

* Semiólogo, UNA y UBA.