El juez de Avellaneda Luis Carzoglio, quien rechazó la detención de Pablo Moyano, denunció una campaña mediática en su contra y confirmó que su familia recibió "amenazas de muerte", además de acusar "al personal de la Fiscalía General de Cámara de Lomas de Zamora" por la difusión de la resolución que beneficia al secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones. El magistrado también apuntó contra la Procuración de la Provincia de Buenos Aires por los datos sobre su carrera judicial que circularon en algunos diarios y canales de televisión y que, según remarcó, "sólo tenían" las autoridades de este organismo.

Carzoglio habló ante los periodistas en una improvisada conferencia de prensa que convocó esta noche. Allí responsabilizó la Procuración de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Julio Conte Grand, de haber filtrado datos suyos con el propósito de condicionar su definición sobre el pedido de arresto de Moyano. “No me van a correr con carpetazos”, dijo so en relación a notas publicadas sobre su paso como director del cementerio de Avellaneda, publicadas en Clarín y La Nación, medios a los que involucró en la maniobra.

“Los datos en los diarios, en parte ciertos, únicamente pudieron salir de allí", explicó en referencia a la Procuración, dado que “es la única que los tiene” y remarcó que “no me van a apretar con esas maniobras”, al tiempo que pidió “terminar” con las campañas para perturbar el funcionamiento de la Justicia.

En la puerta de su juzgado detalló que apenas entregó el texto de su resolución, por la cual rechazaba el pedido del fiscal Sebastián Scalera para encarcelar a Moyano por presuntos vínculos con la barrabrava de Independiente, “ya estaba publicado en las redes sociales” y cargó las tintas contra la fiscalía de Lomas de Zamora por esa filtración.

A su vez, dijo que un rato después de la filtración, y mientras su resolución aún no era oficial, su esposa recibió dos llamados con amenazas de muerte. “Aludieron a sus problemas físicos, como si la conocieran”. Afirmó que no tiene miedo y agradeció al jefe de la Policía Bonaerense por darle custodia. No dudó en afirmar que “las amenazas fueron por el trascendido del fallo”.

También criticó la cobertura del caso Moyano en los medios. “El señor Ventura, en TN, dijo que no sabía quién tenía que estar más preso, si Moyano o yo”. Además, criticó a Luis Majul, Eduardo Feinmann y Jorge Lanata.

Sobre el pedido de detención de Moyano explicó que lo rechazó por “endeble” y remarcó que llegó a juez no por un “regalo” sino porque “aprobé un examen, me ternaron para fiscal y para juez” para rechazar las versiones de que ocupa el cargo por sus vínculos políticos. “Soy juez de garantías y voy a honrar el cargo”, remató.