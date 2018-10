El titular de la Procuración bonaerense, Julio Conte Grand, negó que fuese ese organismo el que filtrara la información personal del juez de Garantía de Avellaneda Luis Carzoglio publicada en los diarios La Nación y Clarín y que el magistrado denunció como "carpetazos" para presionarlo en su decisión de aceptar la detención preventiva de Pablo Moyano. Además, Conte Grand sugirió que Carzoglio podría haber mentido al denunciar que fue amenazado de muerte tras conocerse su decisión y le advirtió: "Se va a someter al riesgo de haber declarado falsamente e incurrir en un delito."

"Esa información a la que hace referencia el magistrado es información pública", señaló Conte Grand para despegarse de la operación denunciada por el juez de Garantía y precisó que es información que también está en manos de la Corte Suprema bonaerense y de la Secretaría Permanente del jurado de Enjuiciamiento por la investigación previa que se abrió contra el magistrado tras una denuncia de la fiscalía de Delitos Económicos e Institucionales.

"No he podido tomarme el trabajo de hacerlo, pero si uno lo googlea esa información sale", lanzó Conte Grand como hipótesis para negar la acusación de filtración, en diálogo con TN, canal del Grupo Clarín, uno de los denunciados por el juez como parte de la "operación mediática" en su contra.

Por otra parte, el titular de la Procuración adelantó que ordenó personalmente que se abra una proceso de investigación penal preparatoria para actuar de oficio por la denuncia de amenazas de muerte hechas por el juez Carzoglio.

En ese sentido, Conte Grand resaltó: "Si no ratifica la denuncia el trámite no puede continuar, nosotros podemos obrar de oficio y lo vamos a hacer. Lo vamos a convocar no ya como denunciante sino como testigo y va a tener que declarar bajo juramento de decir la verdad, presentar prueba y se va a someter al riesgo de haber declarado falsamente e incurrir en un delito."