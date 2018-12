Luego de la dramática denuncia de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthes y en el marco de la lucha del movimiento feminista por visibilizar la “tradición” machista de abusos contra mujeres, la modelo María del Cerro reveló que fue “abusada cuando tenía 11 años”. Lo hizo en plena transmisión de ShowMatch, el programa más visto de la TV argentina y varias veces cuestionado por promover la violencia machista.

“Después de lo que pasó con Thelma, ayer a la mañana empezamos hablar del tema con Meme (su marido) y ahora lo puedo contar”, dijo Del Cerro minutos antes de participar de la competición Bailando por un Sueño, que conduce Marcelo Tinelii. “Me animé a contarle que yo había tenido un abuso sexual a los 11 años”, reveló.

La declaración de la también actriz sorprendió a los protagonistas y el público que presenciaba la transmisión del programa en vivo. “No lo sabe nadie, ni mi papá ni mi mamá. Se están enterando todos en este momento”, prosiguió. Aseguró que desde la denuncia de Fardin contra Darthes “no podía dejar de pensar” en lo que le había ocurrido a ella durante su infancia y aseguró que “todo esto fue muy fuerte para mí”.

“Soy responsable de poder hablarle a todas las mujeres que están del otro lado de la pantalla, a todas las mamás que tienen hijos pequeños. Si bien yo fui una chica que fui recontra cuidada, me pasó y le puede pasar a todas las mujeres y me parece que es momento que todas las mujeres lo digan para que no pase nunca más”, añadió quebrada en llanto.

La reacción inmediata de todos sus compañeros de trabajo fue ir a abrazarla. La rodearon y lloraron con ella. Pese a la conmoción de Del Cerro y lo doloroso de su denuncia, el programa siguió adelante aunque con un tono menos elevado en comparación con el habitual.

Luego intervino la actriz Jimena Barón, una de las figuras del ambiente artístico más reconocida por su compromiso en la lucha por la igualdad de género. “Thelma, Mery, a todas: hay que salir a hablar, a liberarse de los psicópatas, abusadores, violadores que, aparte de violarnos, abusar y hacer todas las barbaridades que hacen, nos quieren dejar calladas haciéndonos sentir unas locas”, dijo ante el aplauso de los presentes.

“Basta de eso. Hablemos. Estamos todas juntas. Créannos. Y si no nos creen, no nos importa porque estamos juntas y esto empezó para no parar” subrayó Barón, quien se solidarizó con su compañera de competición y admitió que no podía “enterarme así, ahora y acá” del abuso del que había sido víctima. Minutos después, la competición de bailes continuó y la votación telefónica sobre qué pareja participante quedaba afuera, también.