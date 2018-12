"Yo tengo la verdad y estamos juntas. Si falla, falla la justicia", sentenció la actriz Thelma Fardin un día después de que Juan Darthes, a quien denunció penalmente por violarla cuando tenía 16 años, ofreciera una entrevista exclusiva a Mauro Viale para negar la versión de la joven. "Lo empecé a escuchar y la verdad es que, en lo personal me duele, pero me sentí muy contenida por lo que nos está pasando como sociedad", destacó Fardin y apuntó contra quienes descreen del relato de las mujeres: "Para mí era importante correrme de ese lugar, como si a él le pasara es mi responsabilidad. El delincuente es él".

"Entiendo que hay una búsqueda de quebrarme. Están queriendo debilitarme, provocarme y, la verdad, es que me genera mucha bronca, pero justamente me hizo pensar que es cuando más tranquila tengo que estar", analizó la actriz y agregó que se puso peor cuando se enteró que Darthes iba a dar una entrevista —"me angustié, es perverso—, que cuando finalmente escuchó lo que dijo.

"Él necesitaba ponerme en la escena, a lo mejor tiene miedo que haya una cámara, pero es de manual", minimizó la versión del actor y replicó los perjuicios de quienes lo defendieron: "¿Qué tenía puesto? ¿Dónde estaba? La verdad es que las preguntas no deberían ser a mí. Era una piba de 16 años".

"¿Cómo hacemos que el sistema no nos juegue en contra? Es como que la víctima siempre tiene que ser perfecta", preguntó la actriz, quien aseguró que "lo que está pasando es como una ola, un efecto dominó porque algo estaba latente" y lo que la preocupa es que se encuentre "la forma de canalizar lo que está pasando" frente a las fallas y dificultades del Poder Judicial para abordar las denuncias por abusos.

Fardin recordó que lo que la impulsó a denunciar fue la actitud atemorizante que Darthes tomó frente a la denuncia de Calu Rivero, a quien la llevó a juicio por "daños y perjuicios". "Cuando leí los otros dos casos y el 'mirá cómo me ponés', dije yo tengo que hacer algo con esto. Nunca fui yo sola", rememoró la actriz en referencia a los abusos denunciados también por las colegas Natalia Juncos y Ana Coacci.

La joven repasó el camino que realizó hasta presentar la denuncia penal en Nicaragua y reveló que a la vuelta del viaje grabó el video que se proyectó públicamente el martes pasado en el Multiteatro durante la conferencia convocada por el colectivo de Actrices Argentinas. "Ahí me expuse para no tener que exponerme después. Elegí romperme adelante de mi gente, gente que me conoce, que, entre tomas, me podía abrazar", señaló la actriz y pidió que de ahora en adelante "no haga falta que a una la tengan que ver rota para creerle".

"Escucho a gente enojada por las maneras y la verdad es que no sabemos cómo. Tratamos de que sea el menor daño posible. Estuvimos muchos años calladas. Si ahora se comete un exceso hasta que encontremos el equilibrio, es entendible", apuntó Fardin contra quienes critican las denuncias y recordó la impotencia que sintió cuando Darthes "estaba por hacer otra tira infantil".

"Sabía que iba a haber comentarios negativos, pero no pongo el foco en eso porque sería despreciar todo lo otro hermoso", valoró la actriz y agradeció "el ejército de gente que la respalda". "Hay que sacarlo porque adentro se come tus vínculos, se alimenta de vos y afuera ¡Mirá, todo esto que se está generando!", celebró.