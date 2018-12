La actriz Thelma Fardin, quien acusó a Juan Darthes de violarla cuando tenía 16 años durante una gira en Nicaragua, consideró que el actor y cantante “es el delincuente” y aseguró que tras su revelación “empezó un efecto dominó” con las denuncias por acoso y abusos en el mundo del espectáculo local. En una charla televisiva con Verónica Lozano, Fardin manifestó que su testimonio generará “un efecto dominó porque era algo que estaba ahí muy latente y este caso fue la punta de lanza de una situación”.

Y, respecto a quienes pusieron en duda su denuncia, Fardin contestó que “las preguntas no deben ser a mí, deben ser a él. El no tiene lógica, pero es propio de su machismo”. “Lo que a él (Darthes) le está pasando no es mi responsabilidad. El delincuente es él. Es su responsabilidad cómo maneja él lo que hizo en el pasado. Tengo la verdad y eso es demoledor. Y además estamos juntas con mis compañeras”, remarcó.

En tanto, Eva de Dominici (23) denunció ayer que a los 16 años sufrió “abuso de poder” por parte de un director, del que prefirió no dar su nombre. La actriz relató el hecho a través de un video, en el que contó que la llevó a su productora, que le ofreció consumir cocaína, y que le pidió sacarse fotos “en tetas” para una prueba de cámara para la película. Luego de ese día la siguió llamando insistentemente y le repetía que ella debería estar “agradecida” por la oportunidad que él le estaba dando.

Esto se suma al relato de María del Cerro en el programa de Tinelli y a los casos de abuso que se hacen públicos respecto de Roberto Pettinato. La periodista Fernanda Iglesias contó que mientras trabajaba con él en Un mundo perfecto, el conductor se masturbó delante de ella en un camarín y que “era normal que tratara de besarte, te tocara, les pasaba a todas”. Iglesias respaldó a Karina Mazzocco, Josefina Pouso y Emilia Claudeville, que también relataron situaciones abusivas por parte del conductor.