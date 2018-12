Lázaro Báez no consiguió equiparar su situación con la de Amado Boudou, como le planteó al Tribunal Oral 4, que le concedió la excarcelación al ex vicepresidente y que lo juzga a él por lavado de dinero. Su reclamo para recuperar la libertad fue rechazado por los tres miembros del tribunal. “Las consideraciones efectuadas en otra causa y respecto de otros imputados, no son aplicables en forma automática al momento de analizar la concurrencia de riesgos procesales” en el caso del empresario, dijeron las jueza María Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti en un voto coincidente con el de Néstor Costabel. En una resolución de este mismo año ya habían enumerado una larga lista de peligros procesales, de fuga y de entorpecimiento, que atribuyen a Báez. También fue rechazado un planteo similar de Fernando Esteche, en el contexto de la causa del Memorándum con Irán, basada en la denuncia de Alberto Nisman, donde se juzga el supuesto encubrimiento del los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA.

Boudou fue excarcelado esta semana con dos situaciones nuevas a su favor: cambió la integración del tribunal que lo juzgó y la balanza quedó inclinada por la postura de que no presenta riesgos procesales, que siempre estuvo a derecho, nunca fue denunciado por ninguna maniobra y tampoco tiene un patrimonio que le de facilidades para fugarse. Por otro lado terminó la instrucción de lo que quedaba del caso y fueron procesados el banquero Jorge Brito y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sin prisión preventiva. En el caso de Báez, cuando en abril de este año se cumplieron dos años de su prisión preventiva, el TOF4 decidió extender esa medida por un año más.

Algunos de los elementos que el tribunal tuvo en cuenta sobre el empresario fueron: que al momento de su detención estaba a bordo de un avión privado de su empresa madre, Austral Construcciones, que no tenía plan de vuelo; que cuenta con otros tantos aviones y medios para fugarse; que, además, se estableció que podía ejercer influencia sobre testigos; que desde su anterior defensa se promovió una denuncia falsa contra el juez Sebastián Casanello, instalando la versión de que había estado en el quinta de Olivos con Cristina Kirchner, y por esa causa hubo dos testigos truchos procesados y ahora se investiga a un abogado y a un ex fiscal vinculados con la AFI. También se tuvo en cuenta su nutrido patrimonio y el hecho de que siguen apareciendo cuentas vinculadas a Báez en el exterior.

En relación a Esteche, ex líder de Quebracho, a quien también le habían negado ya la libertad, el tribunal recordó que tuvo en cuenta dos condenas anteriores: “la naturaleza y características de los hechos por los que fue condenado en aquellas dos causas (daño e incendio con peligro común para los bienes e intimidación pública agravada) deviene razonable presumir que, en caso de recuperar su libertad, podría conjeturarse el riesgo de verse afectado el normal desarrollo de la etapa preliminar del juicio como así también la celebración del propio debate”.