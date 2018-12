Carlos Menem y Domingo Cavallo tendrán una instancia judicial más. La Cámara Federal de Casación Penal concedió ayer los recursos extraordinarios para que la Corte Suprema de Justicia revise las condenas al ex presidente y a su ex ministro de Economía por el pago de sobresueldos durante el menemismo. Ante esta decisión de la sala II del máximo tribunal penal del país, las condenas a cuatro años y seis meses de prisión para Menem, y de tres años y seis meses para Cavallo, no quedaron firmes, y este último no corre riesgo aún de ser enviado a prisión. En octubre pasado, Casación había confirmado las condenas por el delito de “peculado” impuestas en juicio oral a Menem y Cavallo por el cobro de dinero en negro durante el menemismo mediante el uso de fondos reservados.