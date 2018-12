La Asociación Madres de Plaza de Mayo, liderada por Hebe de Bonafini, culminó ayer la 30 Marcha de la Resistencia. “No claudicar, no negociar, no callar, no perdonar, no olvidar siempre luchar”, fue la consigna que lideró la ronda de 24 horas. El ex vicepresidente Amado Boudou, los dirigentes gremiales Carlos Ortega y Gustavo Bellingeri, Luna Vitale de La Cámpora Secundarios, Diego Seimandi, de Astilleros Río Santiago y el periodista Ari Lijalad cerraron el acto junto a Hebe.