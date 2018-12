Cines

ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

Con Eddie Redmayne y Johnny Deep. Dir: David Yates. SAM 13 años.

Hoyts: 2D Cas: 14.40, 17.50 hs.

Showcase: 2D Cas: 13.55, 16.45 hs. 2D Sub: 19.25, 22.15 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs.

Village: 2D Cas: 13.30, 16.20, 19.20, 22.20 hs; tras sáb, 01.15 hs.

AQUAMAN

Con Jason Momoa y Amber Heard. Dir: James Wan. SAM 13 años.

Hoyts: DBOX XD 3D Cas: 13.30, 16.30 hs. DBOX XD 3D Sub: 19.30, 22.30 hs. 3D Cas: 14.00, 17.30, 23.00 hs; tras sáb, 00.00 hs. 3D Sub: 17.00, 20.00 hs. DBOX Cas: 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 hs; tras sáb, 01.00 hs. 2D Cas: 14.30, 20.30 hs. 2D Sub: 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 hs; tras sáb, 00.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.05, 17.00, 21.30 hs; tras vie y sáb, 00.20 hs. 3D Sub: 19.50, 22.40 hs. 2D Cas: 12.35, 13.05, 15.50, 16.15, 18.40, 19.05, 21.55 hs; tras vie y sáb, 00.45 hs. 2D Sub: 13.35, 16.35, 19.30, 22.20 hs; tras vie y sáb, 01.15 hs.

Village: 4D Cas: 15.15, 18.30, 21.30 hs. 4D Sub: sólo tras sáb, 00.30 hs. 3D Cas: 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 hs; tras sáb, 01.00 hs. 3D Sub: 23.00 hs. 2D Cas: 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30, 22.30, 23.15 hs; tras sáb, 00.05 hs. 2D Sub: 21.00 hs; tras sáb, 01.30 hs.

BOHEMIAN RHAPSODY

Con Rami Malek y Joseph Mazzello. Dir: Bryan Singer. SAM 13 años.

Cines del Centro: 14.50, 17.20, 19.50, 22.15 hs.

Hoyts: Sub: 22.20 hs.

Showcase: Sub: 14.10, 16.55, 19.20, 19.45, 22.10, 22.30 hs; tras vie y sáb, 00.55, 01.00 hs.

Village: Sub: 13.45, 17.30, 18.30, 21.30, 22.30 hs; tras sáb, 00.30 hs.

BOHEMIAN RHAPSODY (SING ALONG)

Con Rami Malek y Joseph Mazzello. Dir: Bryan Singer. SAM 13 años.

Hoyts: Sub: 19.10 hs.

BULLIT

Con Steve McQueen y Jacqueline Bisset. Dir: Peter Yates.

Hoyts: Sub: sólo mar 18, 20.00 hs.

CADÁVER

Con Stana Katic y Shay Mitchell. Dir: Diederik Van Rooijen.

Hoyts: Sub: 20.40, 23.50 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 18.10 hs. Sub: 12.05, 16.05, 20.15, 22.25 hs; tras vie y sáb, 00.25 hs.

Village: Cas: 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 hs; tras sáb, 00.30 hs.

Sub: sólo tras sáb, 01.30 hs.

COLETTE: LIBERACIÓN Y DESEO

Con Keira Knightley y Dominic West. Dir: Wash Westmoreland. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.05, 17.10, 19.20, 21.45 hs.

Showcase: Sub: 12.00, 16.30, 19.20 hs.

EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS

Con Keira Knightley y Mackenzie Foy. Dir: Lasse Hallstrom. ATP

Showcase: Cas: 12.00, 14.15, 16.35 hs.

EL GRINCH

Animación. Dir: Ron Howard. ATP.

Hoyts: 3D Cas: 13.50, 16.10 hs. 2D Cas: 13.10, 15.20, 17.40, 19.50 hs.

Showcase: 2D Cas: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.05, 22.05 hs.

Village: 2D Cas: 13.30, 14.30, 16.30, 17.45, 18.45, 19.45, 21.00, 22.00 hs.

EL JARDÍN DE LA CLASE MEDIA

Con Eugenia Tobal y Luciano Cáceres. Dir: Ezequiel Inzaghi. SAM 16 años.

Showcase: 12.00 hs.

EL LIBRO DE IMAGEN

Con Jean Luc Godard y Dimitri Basil. Dir: Jean Luc Godard. SAM 16 años.

El Cairo: Hoy, 20.30 hs.

EL SILBÓN: ORÍGENES

Con Fernando Gaviria y Daniela Bueno. Dir: Gisberg Bermudez.

Hoyts: Cas: 20.20, 22.40 hs; tras sáb, 00.50 hs.

Showcase: Sub: 12.05, 20.25, 22.25 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs.

Village: Cas: 20.45, 23.30 hs; tras sáb, 01.15 hs.

ESCALOFRIOS 2

Con Jeremy Ray Taylor y Wendi McLendon-Covey. Dir: Ari Sandel. SAM 13 años

Showcase: Cas: 12.00 hs.

FAMILIA AL INSTANTE

Con Mark Wahlberg y Rose Byrne. Dir: Sean Anders. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 12.10, 14.40, 16.40 hs. Sub: 21.40 hs; tras vie y sáb, 00.35 hs.

Village: Cas: 13.30, *16.00, 18.30 hs. (*Función cancelada sáb y dom)

LA BOYA

Documental. Dir: Fernando Spiner. SAM 13 años.

Village: 16.30 hs.

LAS HEREDERAS

Con Ana Brun y Margarita Irún. Dir: Marcelo Martinessi. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 12.20, 14.30, 19.10, 21.20 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs.

LA VIDA MISMA

Con Oscar Isaac y Olivia Wilde. Dir: Dan Fogelman. SAM 16 años.

Cines del Centro: 15.00, 17.25, 19.40, 21.55 hs.

LINO, UNA AVENTURA DE SIETE VIDAS

Animación. Dir: Rafael Ribas. ATP.

Hoyts: Cas: 13.20, 15.40, 18.00 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 14.05, 16.10, 18.20 hs.

Village: Cas: 14.00, 16.15, 18.30 hs.

MATAR O MORIR

Con Jennifer Garner y Tyson Ritter. Dir: Pierre Morel. SAM 16 años c/res.

Showcase: Sub: sólo tras vie y sáb, 01.05 hs.

Village: Cas: 23.00 hs; tras sáb, 01.15 hs.

MY HERO ACADEMIA

Animé. Dir: Kenji Nagasaki. SAM 13 años.

Village: Sub: Hoy, 13.45 y 16.15 hs.

ROMA

Con Yalitza Aparicio y Marina de Tavira. Dir: Alfonso Cuarón. SAM 13 años.

Cines del Centro: 14.45, 17.15, 19.45, 22.20 hs.

ROBIN HOOD

Con Taron Egerton y Jamie Foxx. Dir: Otto Bathurst. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 22.10 hs; tras sáb, 00.45 hs.

Showcase: Cas: 17.10, 19.35 hs. Sub: 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.50 hs.

Village: Cas: 21.00 hs. Sub: sólo tras sáb, 00.15 hs.

ROJO

Con Darío Grandinetti y Andrea Frigerio. SAM 13 años.

El Cairo: Hoy, 22.30 hs.

RULETA RUSA

Con Gabriel Peralta y Abril Sanchez. Dir: Fernando Spiner. SAM 16 años.

Showcase: 14.20 hs.

Village: 15.30 hs.

TODO EL AÑO ES NAVIDAD

Documental. Dir: Néstor Frenkel. ATP.

El Cairo: Vie 21, 18 hs; sáb 22, 20.30 hs.

UNA ENTREVISTA CON DIOS

Con Brenton Thwaites y David Strathairn. Dir: Perry Lang. SAM 13 años.

Hoyts: Sub: 15.40, 20.20 hs; tras sáb, 00.50 hs.

VOLVER A BOEDO

Documental. Dir: Sergio Criscolo. ATP.

Showcase: 12.10, 14.15, 16.20, 18.25, 20.30, 22.35 hs; tras vie y sáb, 00.40 hs.

Village: 13.30, 15.30, 20.30 hs.

¿Dónde están?

CINE ARTEON

Sarmiento 778, Gal. El Patio, PA.

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1.

C. C. CINE LUMIÈRE

Vélez Sarsfield 1027.

EL CAIRO CINE PÚBLICO

Santa Fe 1120.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Av. San Martín 993

(Cerrado por obras hasta el 3/01)

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856.

Música

ANIMAL ROCK

Mendoza 2754.

Plan 4. Junto a Kairos, Fallen From Skies, Templo del Humo y Anima. Hoy, 19 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Dr. Smooth Jazz. Fusión smooth-jazz con funk, soul & pop. Mañana, 21.30 hs

Fans. Las mejores canciones de George Harrison. Hoy, 21.30 hs.

Goodmorning. Impronta beatle combinado con otros estilos. Jue 20, 21.30 hs

Laura Marce. Canciones propias y homenaje a Shakira. Mie 19, 21.30 hs.

Testa. Proyecto solista de Pablo Testa. Mar 18, 21.30 hs.

C.C. ATLAS

Mitre 645.

Mudo + Pez Blob. Mar 18, 21 hs.

CEC

Paseo de las Artes y el río.

Fiesta CEC. Homero y sus Alegres + Dj Alejandro Lauphan. Ent Grat. Hoy, 20.30 hs. (en caso de lluvia pasa a mié 19 hs, 20:30 hs)

C. C. PARQUE ESPAÑA

Mitre y el río.

Federico Leites. Presenta su último disco "Montaraz". Ent grat. Hoy, 20 hs.

LA ESCALERA

9 de Julio 324.

M42. Conciertos finales 2018. Hoy, 20 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Guemes.

Guasones. Festejando su 25º Aniversario. Sáb 22, 22 hs.

VORTERIX ROSARIO

Salta 3519.

Los Vándalos. Despiden el año junto a Alegoría. Vie 21, 21.30 hs.

Teatros

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991.

Cirujas. Con Yamil Barbero y Gianina Rodríguez. Texto: Aldo El-Jatib. Dir: María de los Ángeles Oliver. Vie 21, 21 hs.

Un guapo del 900. Con José María Ochoa y Marcelo Debailleux. Adaptación: Aldo El-Jatib. Dir: María de los Ángeles Oliver. Sáb 22, 21 hs.

Para Pibes y Pibas

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $ 30.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848

Mar a vie de 9 a 17hs. Sáb, dom y fer de 10 a 18 hs. Ent gral $ 30.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 4496510.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $ 30.