La candidata a intendenta por el Partido Socialista se refirió a los datos brindados por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y señaló: "Necesitamos reactivar la producción y generar empleo de inmediato". El pasado jueves se conocieron los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que mostraron que la pobreza tocó su número más alto en la última década, alcanzando a un 33.6% de la población. "Son más de dos millones de argentinos y argentinas más que quedaron bajo esta línea en el último año. Lo cierto es que ni antes ni ahora han sabido resolver el problema más grave que tiene nuestro país. Rosario tiene que hacerse fuerte para que no le pase lo que le pasa a nuestro país", sostuvo Verónica Irizar, candidata a intendenta por el Partido Socialista.

La UCA estimó en 33,6% el índice de pobreza y en 6,1% el de indigencia para el tercer trimestre de este año. Así, la pobreza subió desde el 28,2% de un año atrás, lo mismo que la indigencia, desde un 5,7%, para el tercer trimestre de 2018, en ambos casos en porcentaje de personas. "La pobreza, gravemente agudizada en este último año, es la principal deuda que tenemos como país. Las políticas del gobierno han logrado que haya mayor desigualdad y desempleo, pero tampoco hay que olvidarse que esto viene desde hace muchos años. Tenemos que ir como país, y particularmente en Rosario, hacia un modelo de inclusión con empleo y producción", consideró.

La concejala resaltó que "no se ven políticas nacionales en ese sentido, y los representantes del gobierno nacional en nuestra ciudad, como Roy López Molina, no aportan nada para que esto cambie". "Es muy doloroso ver y escuchar todos los días que rosarinos y rosarinas se quedan sin empleo o no les alcanza con lo que tiene para llegar a fin de mes. Acá hay un municipio que contiene y garantiza derechos y servicios, pero no en todos lados es así", amplió.

A su vez, Irizar manifestó: "Mi agenda es y será la de los barrios, de la justicia social y la igualdad. Rosario tiene que ser la ciudad de la inclusión con empleo y producción, ese camino queremos recorrer. Para eso necesitamos que las políticas nacionales apunten en ese sentido, no que amplíen la brecha. Hoy hay más de trece millones y medio de pobres en el país, y más de la mitad de los hogares declararon que con sus ingresos no pudieron cubrir sus gastos. Eso no puede suceder más".

En tanto, la ex secretaria de Hacienda municipal lamentó que los datos brindados este jueves "preocupan muchísimo pero lamentablemente no son inesperados". Y siguió: "Si a eso se le suma una inflación que agobia y que según los datos del INDEC ya supera el 40% anual, se transforma en una realidad más alarmante".

Por último, la candidata pidió "un compromiso de todos los sectores políticos para afrontar esta situación", y remarcó: "Mis esfuerzos están puestos en poder ayudar desde mi lugar esta deuda histórica que tiene el país. Tenemos que lograr que Rosario sea más atractiva para fábricas y empresas, generar empleo de calidad y así torcer un rumbo que a nivel nacional es sin dudas equivocado".Irizar estuvo junto a integrantes de la vecinal de dicho barrio en la presentación del enlace de la línea 141 y allí dio conceptos sobre lo que viene para la ciudad. "Queremos una Rosario cada vez más fuerte, que pueda exhibir todo su potencial al país y al mundo. Queremos una ciudad que defienda a sus trabajadores, emprendedores, comerciantes y empresarios porque son nuestro gran capital", explicó.

"Para eso estamos construyendo un gran proyecto de futuro, pensando a la ciudad con un Estado cada vez más abierto y eficiente; y un gobierno moderno, innovador con un cambio de paradigma en la participación ciudadana. Vamos por un Estado local en el que los rosarinos y rosarinas son protagonistas, siendo parte y calificando los servicios. Queremos que los vecinos y vecinas se adueñen de lo público porque son el gran motor de esta ciudad", añadió.

La ex secretaria de Hacienda municipal se entusiasmó y dijo: "Estamos seguros que lo mejor de Rosario está por venir. Este es el momento de las nuevas generaciones, de las nuevas ideas y las nuevas caras. Es el tiempo de dirigentes y de rosarinos y rosarinas que quieran ser parte de la experiencia de transformar. Vamos a defender esta ciudad con firmeza, convicción y fuerza para que a Rosario no le pase lo que le pasa a la Argentina".