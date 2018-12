El gobernador Miguel Lisfchitz aseguró que será candidato el año que viene. No definió si en los comicios provinciales o en la elección nacional. Se muestra confiado en que el Frente Progresista volverá a ganar en la provincia, que el adversario a vencer es el peronismo, que "la marca cambiemos está caída" y que "después de tres años, el saldo del gobierno de Mauricio Macri ha sido muy negativo para el país". Propone un armado que eluda la "polarización entre Macri y Cristina", y no descarta integrar una fórmula presidencial para el año que viene.

-- ¿Cuál es su valoración sobre los tres años de gobierno del Presidente Mauricio Macri?

-- Uno imaginaba que este gobierno iba a aplicar un modelo económico que no es el que hubiésemos aplicado nosotros; un modelo que iba a apuntar a reafirmar esas ideas estructurales del neoliberalismo sobre la economía y la sociedad, que cultiva tanto Macri como su grupo más cercano. Pero, sinceramente, tenía un expectativa mayor respecto del desempeño que iba a tener esta administración en materia económica. Más allá del modelo que iba a aplicar, muchos de los que lo votaron y de los que no lo votamos, estimábamos que, al menos, algunos logros iba a conseguir, como por ejemplo, bajar la inflación, generar un proceso de inversiones extranjeras o nacionales que pusieran en marcha la economía, ordenar y estabilizar la macroeconomía.

-- ¿Considera que son errores o acciones deliberadas apuntadas a favorecer a determinados sectores, en detrimento de otros a los que desatiende o directamente no les presta atencion ?

-- Creo que son las consecuencias lógicas de un modelo, pero se han sumado una gran cantidad de errores económicos y políticos, incluso que se siguen cometiendo y que agravan la situación y la hacen más compleja. Tenemos hoy el escenario de un gobierno que a tres años de haber asumido, es decir, aproximándose al epílogo de su gestión, que es cuando debiera estar capitalizando sus logros, en cambio, no pudo cumplir casi ninguna de las metas y los objetivos que se planteó al inicio de su mandato, y sigue posponiéndolos ya no a un próximo semestre sino a una próxima gestión, trasladando las expectativas para más adelante. Pero ya el tiempo se ha ido agotando y por eso es tan importante imaginar el futuro y cuáles son las alternativas para salir de esta crisis, porque por este camino está claro que vamos a ir a una crisis cada vez más profunda, quizás más silenciosa a otras que hemos tenido, cuyos efectos se van produciendo sin que generen tanta visibilidad como la que se produjo en el 2001 o en el 89, pero que es igualmente grave porque está afectando, de distinta manera, a todos los sectores de la sociedad. Tuvimos recientemente los índices de la UCA en relación al crecimiento de la pobreza, pero de ahí para arriba tenemos la franja que podemos llamar de clase media o media baja y sectores trabajadores, que no están dentro del índice de pobreza pero que han sufrido una licuación de sus salarios y que están reduciendo su nivel de consumo habitual, lo que genera una cadena que se va retroalimentando y cuyos impactos se van multiplicando con el correr del tiempo, y no hay ninguna certeza de que esto haya llegado al fondo.

-- Rogelio Frigerio dijo: "Lifschitz tendría que estar con nosotros", no así Bonfatti. ¿Por qué cree que lo dijo?

-- No sé porque supone eso. Nosotros hemos sido siempre muy críticos y estamos ubicados en otro lugar de la política, por eso aclaré que nosotros no votamos a este gobierno, planteamos el voto en blanco en el balotaje, y en las generales nuestra candidata había sido Margarita Stolbizer, o sea que, claramente nos diferenciamos y tenemos una posición absolutamente divergente en relación al presente y al futuro de la Argentina. Frigerio es el ministro de Cambiemos con más cintura política, con más entendimiento de la realidad y de lo que está ocurriendo; creo que muchos de los logros políticos del gobierno han tenido que ver con su gestión, y es nuestro interlocutor para el tema de la deuda que tiene Nación con Santa Fe.

-- Un interlocutor que los ha tratado bien formalmente pero que no ha cumplido...

-- Digamos que algunas cosas que dependían de él, las ha podido cumplir, pero con la deuda no era la persona que definía este tema sino los ministros de economía que obviamente tienen otra perspectiva de los problemas. Volviendo a lo anterior, está claro que en el socialismo no hay ninguna diferencia y estamos convencidos de que tenemos que construir una alternativa superadora a nivel nacional, que claramente tiene que diferenciarse de Cambiemos, y que tiene que presentarse con un proyecto distinto al que se está llevando adelante.

-- ¿Cuáles son los límites de esa construcción política? Pensar en ganar una elección contra Macri sin el peronismo es prácticamente imposible, por lo que representa en cuanto a caudal electoral. Pero hay distintas versiones de peronismo, no es lo mismo Felipe Solá que Massa, Urtubey o Cristina.

-- Si empezamos a ponerle nombre y apellido, probablemente terminemos pensando en una propuesta testimonial pero con escasas posibilidades de romper una polarización que hoy está muy consolidada en la opinión pública y de la cuál es muy difícil salir en el corto plazo, porque entre marzo y abril ya tendrían que estar los candidatos en la calle. Pero sí estoy convencido de que hay una chance, hay una oportunidad. El analista político Rosendo Fraga dijo que si aparece una tercera fuerza y logra colarse entre los dos más votados, aunque sea muy lejos del primero, gana las elecciones. Yo estoy convencido de que es así.

-- Eso mismo dice Sergio Massa, con quien se ha reunido, al igual que lo ha hecho con Ricardo Alfonsín y con Alberto Fernández.

-- Hemos charlado con ellos y con todos los gobernadores del peronismo, pero también tengo mucho dialogo con dirigentes del radicalismo porque creo que con el justicialismo sólo no alcanza. Para poder salir del escenario de la grieta, necesariamente tiene que ser de forma muy transversal, y creo que eso es posible hoy, o por lo menos es probable que ocurra, en la medida que se den determinadas circunstancias para las cuales estoy trabajando, y creo que hay mucha gente que tiene esa misma vocación. Vamos a ver si logramos finalmente concretar algo.

-- ¿Con Cristina hubo diálogo?

-- No, hace años que no hablo con Cristina.

-- En Santa Fe no se da esa realidad que se evidencia a nivel nacional…

-- Aquí no se ha producido esa polarización ni esa grieta en lo político. Siempre rescato que en la provincia de Santa Fe hay un nivel de convivencia política, más allá de las diferencias, muy valorable. Acabamos de aprobar esta semana en la Legislatura el Presupuesto Provincial, después de pasar dos veces por el Senado para introducir las modificaciones planteadas; es decir, hay un nivel de diálogo y de articulación que mucho tiene que ver con la gestión que hemos impulsado desde el gobierno, y también con la madurez de quienes hoy representan la oposición en Santa Fe. Creo que el escenario de tercios no se va a dar de la misma manera en las próximas elecciones. El Frente Progresista llega mejor parado que en comicios anteriores, fortalecido y con una presencia territorial muy importante, la mejor que hemos tenido en todos estos años; por otro lado, a Cambiemos, por muchos motivos, le va a resultar difícil porque cayó la marca a nivel nacional y no tiene un candidato claramente identificado, porque hay varios que están pugnando por posicionarse. En el caso del peronismo, creo que es un adversario de cuidado en Santa Fe porque siempre ha tenido una realidad importante en la provincia.

-- Es decir que la disputa la están centrando contra el peronismo...

-- Me da la sensación que sí, es lo que indican todas las encuestas, pero creo que tenemos enormes chances de seguir gobernando la provincia. Dependerá mucho del desempeño de los candidatos y de cómo se desarrolle el proceso de la campaña, pero están dadas las condiciones para que podamos encarar una nueva etapa en el gobierno santafesino y renovar la gestión con muy buenos candidatos, como es el caso de Verónica Irizar para la Intendencia de Rosario.

-- A nivel provincial, había surgido en un momento su "candidato del corazoncito", que algunos presumimos que podía ser Maximiliano Pullaro. ¿Va a haber internas o el único candidato será Antonio Bonfatti?

-- No puedo asegurar que no vaya a haber internas; cuando se cierren las listas ahí tendremos certeza sobre las candidaturas que van a competir o que eventualmente pueden competir. Evidentemente, la figura de Antonio es una figura muy consolidada por su historia política y por su posicionamiento, por lo que resulta difícil que aparezca otra candidatura que tenga el fuste necesario como para poder competir en esa interna.

-- Cronograma electoral en Santa Fe, ¿28 de Febrero cierre de listas y 14 de abril las primarias y fin de junio la provincial?

-- La semana que viene vamos a publicar el calendario electoral sobre la idea que usted plantea. Creemos que es conveniente no mezclar los procesos electorales, darle independencia al provincial con respecto al nacional. Estamos ajustando algunos detalles con la idea de ver si podemos prorrogar un poco esas fechas que mencionó, y a lo mejor arrimar la elección primaria con la general, pero son ligeras variaciones sobre la misma idea de que el proceso electoral esté independizado de las fechas nacionales.

-- ¿Va a ser candidato a diputado provincial o esperara y luego será candidato a nivel nacional? Porque dependerá si en la elección a gobernador gana Bonfatti o si es alguien del peronismo, ¿eso es algo que evalúan?

-- Si hubiera un motivo o una justificación que me hiciera entender que mi candidatura provincial pudiera ayudar o fuera indispensable al desempeño de la fórmula de gobernador, podría hacerlo, no lo descarto en absoluto, pero no es una decisión que ya haya tomado. Por otro lado, lo nacional me entusiasma, no con un afán de protagonismo personal sino porque entiendo que estamos en una coyuntura muy dramática para la Argentina, y si podemos contribuir a conformar una alternativa para el país creo que sería muy bueno, y para mí una satisfacción en lo personal. En eso estoy trabajando.

-- Más allá de una posible candidatura a diputado nacional, ¿piensa en la posibilidad de integrar un binomio presidencial?

-- No lo pienso en este momento pero no lo descarto tampoco. Tanto el macrismo como el kirchnerismo se caracterizan por tener dos liderazgos muy definidos y que son irremplazables para sus respectivos movimientos. En cambio, en este tercer espacio que integro y que es muy heterogéneo, hay muchos nombres y ninguno emerge con un liderazgo claro; por lo tanto, es probable que si hay que definir o dirimir candidaturas, habrá que hacerlo a través de algún proceso interno, y creo que puede haber opciones para que puedan competir dirigentes de distinto perfil.