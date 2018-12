El jefe de bloque de diputados y diputadas nacionales FPV-PJ Agustín Rossi, encabezó el encuentro "Camino a 2019. Con Cristina Siempre" donde expresó su mirada sobre el futuro, pensando la Argentina pos Macri. En este marco, el dirigente que ya ratificó intenciones de protagonizar una candidatura presidencial en el caso de que Cristina Fernández decida no participar, aseveró: "Me comprometo a trabajar para recuperar una Argentina para la mayoría" e instó a "no resignarse a la entrega de un país para pocos".

"Vamos a ganarle a la reelección del ajuste y la pobreza", dijo Rossi a espaldas del río en el Parque España de Rosario, al asegurar que "hay que trabajar por una convocatoria opositora plural sin exclusiones" al tiempo que resaltó "ya nos dimos cuenta que más allá de lo que nos quieran hacer creer, el 2019 es una decisión sobre el futuro, no sobre el pasado".

El legislador santafesino sostuvo ante los presentes: "la solidaridad tiene que ganarle a la indiferencia y la justicia social le tiene que ganar a la exclusión", al criticar fuertemente el camino de gobierno llevado adelante por Cambiemos.

"Ellos nos quieren achicar, nosotros nos encontramos para crecer. Lo hacemos juntos", precisó Rossi.

"En una economía como la macrista, que agrede a la mayoría necesitamos recuperar el trabajo argentino y la producción nacional. Solo así vamos a salir de la recesión en la que nos hundió el Gobierno", agregó.

"'El chivo' no va a ser nada que no esté conversado ni aceptado por Cristina", destacaron fuentes de Unidad Ciudadana que también aclararon que otros aspirantes, como Daniel Scioli, Felipe Solá y Axel Kicillof, gozan del guiño de la ex presidenta.

Estuvieron presentes el Intendente de Escobar Ariel Sujarchuk, la economista Mercedes Marcó Del Pont, el referente del PSOL Carlos Heller, la Diputada Nacional Cristina Álvarez Rodríguez, el Diputado Nacional Daniel Filmus. Los legisladores santafesinos Senadora Nacional María de los Ángeles Sacnun, Diputado Nacional Marcos Cleri, Diputado Provincial Leandro Busatto y la Diputada Nacional Silvina Frana.

Los concejales de Rosario Norma López y Roberto Sukerman. Los intendentes José Freyre (Venado Tuerto) y Daniel Cinalli (Capitán Bermúdez). La senadora Nancy González (Chubut) y los diputados Nacionales Julio Solanas (Entre Ríos); Pablo Carro (Córdoba); Nilda Garre (Ciudad de Buenos Aires); Jorge Romero (Corrientes) y Guillermo Carmona (Mendoza).

También fueron parte del acto dirigentes sindicales como el secretario general de ATE Santa Fe Jorge Hoffmann; Pedro Bayúgar de Sadop Santa Fe; y su Secretaria Adjunta Patricia Mounier; la ecretaria de SACRA Rita Colli; Alfredo Di Pato por el Sindicato trabajadores y Walter Palombi del Sindicato de Empleados de Correos y Telégrafos (Secyt).

Los referentes Eduardo Jozami, Alicia Castro, Graciana Peñafort, Delfina Rossi, Alejandro Vanoli, Carmela Moreau, Diputado Provincial Armando Zavaleta (Catamarca), Juan Manuel Pedrini (Chaco), Roberto Robledo (La Pampa), Dolores Lucero Belgrano (San Luis), Horacio Viqueira (Córdoba) y José Vitar (Tucumán), entre otros también fueron de la partida.