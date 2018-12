River ya tiene a su rival de semifinales en el Mundial de Clubes y, hasta se puede decir, que lo conoce bastante bien. Es que el plantel millonario estuvo presente ayer en el estadio Hazza bin Zayed durante el contundente triunfo del elenco local Al Ain ante Esperance Tunis por 3-0, lo que lo catapultó al duelo del próximo martes, a las 13.30, frente al flamante ganador de la Libertadores. El club emiratí --el único del certamen que no es campeón continental, ya que clasificó como representante del país organizador-- venía de superar por penales al Team Wellington, de Nueva Zelanda, tras igualar 3-3 en tiempo regular y alargue, por lo que llegará al duelo frente a los dirigidos por Marcelo Gallardo con 210 minutos jugados en el torneo.

Más temprano, en el centro de entrenamiento del Al Ain, los jugadores de River realizaron una práctica donde Jonatan Maidana y Leonardo Ponzio se movieron de manera diferenciada. El defensor y el capitán todavía no estarían recuperados de la Superfinal de vuelta frente a Boca, por lo que Gallardo no los pondría el martes y los preservaría para la hipotética final del sábado. En sus lugares, entrarían Lucas Martínez Quarta (por el defensor) y Rafael Borré (por el volante, moviendo a Enzo Pérez al puesto de mediocampista central). Así las cosas, River formaría con Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Fernández, Palacios, Pérez, Martínez; Pratto y Borré.

Justamente este último fue uno de los que dejó sus impresiones de cara al gran momento que vive en la institución de Núñez. "Estoy muy contento en River y pienso que tengo que darle más felicidades a este club. Me he encontrado mucho aquí conmigo mismo", consideró Borré, cuyo pase pertenece en un 50 por ciento a Atlético Madrid, que buscaría repatriarlo en 2019. "Estaba dejando que los dirigentes hablaran eso, pero en enero me veo acá porque estoy muy contento y muy feliz. Hemos sido una gran familia y quiero seguir aquí", explicó el delantero colombiano, quien tras perderse la final en el Santiago Bernabéu espera ser parte de algo grande en Abu Dabi.