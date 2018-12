La patria dark de parabienes: en una entrevista radial, Robert Smith anunció que en 2019 habrá nuevo disco de The Cure. En conversación con la radio web SiriusXM, el cantante y guitarrista confirmó que el grupo inglés pondrá fin a once años de silencio discográfico –su último álbum fue el algo desparejo 4:13 Dream, lanzado en 2008–, e incluso dio precisiones sobre los tiempos. “Haber visto tantas bandas nuevas en el festival Meltdown me inspiró a hacer algo nuevo, así que en seis semanas empezaremos a trabajar en nuestro primer álbum en más de una década”, señaló, aludiendo al festival en el que él mismo se encargó de la selección de artistas participantes. La banda originaria de Crawley acaba de ser confirmada como una de las seleccionadas para el ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll de Cleveland (Estados Unidos); en la misma emisión radial, el tecladista Roger O’Donnell informó que para su actuación en la ceremonia, que se realizará el 29 de marzo en el Barclays Center de Brooklyn (que será transmitida en directo por la señal HBO), no habrá convocatoria a viejos camaradas. “Esta es la mejor formación de la historia de The Cure, así que es muy improbable que convoquemos a algún ex integrante”, señaló.