Otra vez, un ataque a balazos en pleno centro de la ciudad puso el alerta sobre los grupos del crimen organizado que actúan en la ciudad. En la noche del sábado, a las 22.30, fue baleado el frente del edificio de España 1605, donde funciona el estudio jurídico del abogado Marcelo Piercecchi, quien dijo a Rosario/12 que no existe "ningún elemento objetivo, además de ser el lugar donde está mi estudio, que indique que los disparos hayan sido para mí". El atentado es el número 17 desde mayo pasado, en una seguidilla que alcanzó a fiscales y jueces de actuación en la causa Los Monos, como así también al Centro de Justicia Penal y los viejos Tribunales. El propio afectado descartó enfáticamente que el ataque pueda provenir de alguno de sus clientes. El ataque se produjo en plena noche del sábado, en una esquina céntrica, por la que circula gran cantidad de gente.

Piercecchi representó a Mariano "el gordo" Salomón en el juicio a integrantes de la banda de Los Monos. Su defendido recibió una condena a cuatro años y seis meses de prisión como integrante de la asociación ilícita. "No hay absolutamente ninguna relación, al contrario. No tiene vinculación ni ninguna relación... Es un hecho objetivo que fui abogado en esa causa, pero no tiene por qué estar asociada con este hecho. No tengo ningún conflicto con ninguna persona que pertenezca a esa causa, ni mi cliente ni ninguna de las otras personas", aseveró Piercecchi.

Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, dos personas no identificadas que iban en motocicleta efectuaron los disparos contra el ingreso de edificio. Dos impactaron en la puerta del hall y otros cinco en el garage. Los tiradores se fugaron hacia el sur. En el lugar, se secuestraron nueve vainas servidas de 9 milímetros. La investigación está a cargo de la Unidad de Crisis Institucional, que solicitó gabinete criminalistico de PDI, ordenó levantamiento de rastros, planimetría, toma de testimonio a vecinos de la zona y relevamiento de cámaras.

"Es un edificio ubicado al lado de un local de ropa que funciona en la ochava. Los impactos dieron sobre la entrada y en el portón de la cochera", describió un testigo.

El ataque quedó rápidamente asociado a la seguidilla de acciones intimidatorias similares que se inició en mayo pasado y ya suman 17. Los blancos son edificaciones y domicilios de funcionarios judiciales y policiales que tuvieron actuación en casos contra la banda liderada por la familia Cantero. Hubo también ataques al Centro de Justicia Penal y a los Tribunales.

De hecho, los primeros ataques se produjeron horas antes de que Ariel "Guille" Cantero fuese trasladado a una cárcel federal en el sur del país. Meses después, el 12 de octubre, Ariel Máximo "Guille" Cantero terminó imputado por instigar siete de las dos decenas de atentados. Preso ahora en Resistencia, al "Guille" le endilgan la organización de los tiros perpetrados en Montevideo al 1000, Italia al 2100, Zeballos al 2500, Dorrego al 1600, Libertad al 300, Sarmiento al 2800 y Buenos Aires al 1700. Mientras que otras doce personas también fueron imputadas como autores materiales o partícipes.

Tras los anteúltimos atentados, que fueron el lunes pasado, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, agregó que "12 de los 14 ataques (ahora 17) están esclarecidos. Son grupos criminales que fueron perdiendo poder. Cuando entramos al gobierno ellos controlaban el territorio. Hay 76 bandas desarticuladas", dijo.

Por su parte, Piercecchi enfatizó que no tiene "ningún problema con ninguna persona vinculada a esa causa" (por Los Monos) y no abonó ninguna hipótesis. "No tengo ningún dato objetivo que indique que los disparos o el modo de intimidación hay sido hacia mi estudio jurídico. Aunque todo indicaría eso, nadie se ha hecho responsable", dijo el profesional, quien agradeció "a las autoridades de la provincia, al Ministerio de Seguridad, también a personas de la policía de la provincia, al comisario (Daniel) Corbellini (titular de la Policía de Investigaciones) y en especial a los fiscales. En primer lugar al doctor (Fernando) Dalmau que estaba en turno, también debo agradecer a Miguel Moreno, que estaba en turno, y también especialmente a Matías Edery, que por el tipo de delito lo tiene a cargo en su unidad fiscal".