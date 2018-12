El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, aseguró que no va a ser candidato nacional en 2019 y llamó a la oposición a estar unida para hacer frente al Gobierno en las próximas elecciones. Zamora sostuvo que Alternativa Federal aún no fue invitado a participar en un frente de unidad. “Cualquier monaguillo quiere ser Papa. Pero no me da el piné para pensar en una candidatura nacional, no es mi objetivo y mucho menos en una provincia que necesita tanto”, declaró.