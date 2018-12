Apenas siete días después de que el ex vicepresidente Amado Boudou recuperara la libertad, la Unidad de Información Financiera (UIF) volvió a la carga para reclamar que quede sin efecto la excarcelación dictada por el Tribunal Oral 4 en la causa por la ex calcográfica Ciccone. El órgano antilavado presentó un recurso de casación contra la resolución del TOF 4 por considerar que “constituye un acto viciado de nulidad de orden general”. Según trascendió, la apelación alega que los jueces no tenían facultades de expedirse sobre el tema porque el caso ya había llegado a la Corte Suprema, se queja porque no se convocó a la UIF y reivindica el voto en disidencia del juez Néstor Costabel.

"Esta querella considera que la resolución dictada no se encuentra debidamente fundada (...), incurriendo en arbitrariedad manifiesta toda vez que arriba a conclusiones que no resultan de una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas de la causa", señaló la presentación. Hace dos días, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, había cuestionado la decisión del tribunal, al resaltar que había sido dictada por “sectores de la Justicia que siguen desentendidos de lo que la sociedad demanda”.“Esperamos que Casación confirme la condena a Boudou después del verano y que vuelva a ir preso”, había reclamado.

Las magistradas Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti habían resuelto el martes a favor de que Boudou dejara la cárcel de Ezeiza porque creían que ya no había motivos para mantenerlo preso. El ex funcionario no podía entorpecer en el caso Ciccone porque ya se había cerrado con el procesamiento del banquero Jorge Brito y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, por lo cual ordenaron su salida bajo caución de un millón de pesos y la colocación de una tobillera electrónica.

La UIF había pedido especialmente la captura inmediata de Boudou tras el juicio que lo condenó como responsable de cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Ahora, requirió que el ex funcionario vuelva tras las rejas. El organismo adujo que el pedido de excarcelación "actualmente se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación" y que el Tribunal Oral ya perdió "la potestad de resolver respecto de ese punto en particular, sobre todo considerando que las aristas de ponderación tenidas en cuenta al momento de resolver no han variado”.