El productor y actor Adrián Suar consideró hoy "una vergüenza" el descargo público formulado por Juan Darthés tras la denuncia en su contra presentada por la actriz Thelma Fardin, quien lo acusó de haberla violado en Nicaragua cuando ella era menor de edad. "Me da pena, me da asco, mucha tristeza", dijo Suar, quien mantuvo contratado a Darthes en su productora artística Pol-ka para la tira "Simona" pese a una denuncia contra el actor de parte de Calu Rivero.

El responsable artístico de Canal 13 de televisión y dueño de Pol-ka dijo que en el momento de aquella denuncia -la primera en tomar estado público contra el actor y cantante- hizo "una evaluación totalmente equivocada" de la situación.

"Sabía que lo que decía Calu era verdad", afirmó Suar, y explicó que en esa oportunidad, en una charla privada, Darthes le dijo que "no era cierto" y, como le anticipó su intención de "judicializar" el tema para aclarar su situación, él dudó "entre lo ético y lo judicial" y aceptó mantenerlo en el elenco de "Simona".

"Para mí fue dificilísimo. Me debatí mucho interiormente. Hoy, con la foto final, con esta foto trágica de Thelma, me doy cuenta que hice una evaluación totalmente equivocada", reconoció el responsable artístico de Canal 13, quien en algún momento fue cuestionado por no separar al actor de la tira pese a la grave denuncia en su contra de Calu Rivero.

Consultado sobre cómo fueron sus pasos en el momento de la denuncia de Rivero, dijo que primero habló del tema con Darthes "en privado", pese a que en su interior "sabía que lo que decía Calu era verdad".

"El me dijo que no era cierto. 'Lo voy a judicializar, dame la posibilidad de judicializarlo', me dijo él. Y ahí yo dudé entre lo ético y lo judicial", recordó en rueda de prensa. Resaltó que tras los hechos denunciados en los últimos días contra Darthes, su conclusión es que hizo "una evaluación equivocada" en su momento, aunque subrayó: "yo no soy la justicia".

"No es que a Calu no la defendí. Esto pasó hace seis años y no pasó en Pol-ka. No es que no le creí: no pude hacer nada", dijo.

Consultado sobre la respuesta pública del actor tras conocerse la fuerte acusación de Fardin respaldada por el colectivo Actrices Argentinas, Suar expresó que "lo que dijo me pareció una vergüenza, me dolió".

"Me da pena, me da asco, mucha tristeza. Esta es una profesión que amo mucho", dijo Suar, quien lamentó "lo que somos como sociedad" cuando se le mencionó que en las redes sociales hay quienes defienden a Darthés y cuestionan a sus denunciantes.